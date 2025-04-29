Презентація книги «Втрачений Ужгород. Знакові місця» відбудеться в обласному центрі Закарпаття 1 травня.

Як розповіла у коментарі Varosh авторка книги, журналістка Тетяна Літераті, це вже 5-те україномовне видання із серії «Втрачений Ужгород», створене на основі зібраних архівних матеріалів.

«Остання книга із серії «Втрачений Ужгород» вийшла у світ у 2021 році, і відтоді, поки я працювала в інших проєктах й через повномасштабну війну процес був на паузі. Утім за останні роки назбиралися нові статті, матеріали, дослідження, знайдені в архівах. І позаяк також і читачі просили, я вирішила таки видати книгу», – сказала Тетяна Літераті.

Нове видання присвячене знаковим місцям Ужгорода – і тим, які колись були у місті, і таким, що збереглися до нашого часу. Загалом під обкладинкою зібрано 30 таких історій.

Так, зокрема, читачі зможуть знайти у книзі історії створення першого громадського туалету та першої громадської купальні в Ужгороді. Прочитати про колись знакове місце для міста – заїжджий двір «Чорний орел». А ще дізнатися про те, як будувався Великий міст в Ужгороді, закладався сквер на площі Петефі або зводилася будівля Закарпатської ОДА.

«Це історії про будівлі, які кожен із нас бачив, про знайомі вулиці й місця – Корзо, набережна Незалежності та Київська набережна», – зазначила авторка.

За 10 років існування проєкту “Втрачений Ужгород” написано близько 400 статей

Видання – чорно-біле, доповнене архівними та сучасними світлинами. Книга вийшла накладом в 1000 примірників.

Загалом у грудні 2024 року проєкт «Втрачений Ужгород» відзначав своє десятиріччя. За цей час його авторка підготувала близько 400 статей, кращі з яких й увійшли до видань із серії «Втрачений Ужгород».

Презентація нової книги Тетяни Літераті про знакові місця Ужгорода відбудеться у четвер, 1 травня, о 16:00 у «Совиному гнізді».

Придбати книгу можна буде безпосередньо під час презентації або вже з наступного дня після неї у книгарнях міста.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Тетяни Літераті у Фейсбуці

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