Тест на вміння розрізняти фейки можуть пройти українці

За успішне складання тесту учасники можуть виграти призи.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України пропонує охочим перевірити свою медіаграмотність.

Тест з медіаграмотності складається із 25 питань, які розподілені на 5 тематичних блоків. Усі, хто складе тест, отримають сертифікат на електронну пошту впродовж 2 тижнів.

50 учасників і учасниць, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найкоротший час, отримають подарунки: сертифікати на книги, портативні зарядки, термокружки, ігри з медіаграмотності тощо.

Призи передбачені лише для учасників, які складатимуть тест упродовж сьогоднішнього дня, 17 жовтня. Однак надалі тест буде доступний для всіх, хто матиме бажання пройти його пізніше.

Тест можна пройти 17 жовтня з 8:30 до 23:59 за покликанням.

Правильні відповіді на відповідному сайті будуть оприлюднені наступного дня, 18 жовтня.

Національний тест з медіаграмотності — це частина Глобального тижня медіаграмотності, який триває в усьому світі з 24 до 31 жовтня. Захід покликаний підкреслити важливість медіаграмотності у сучасну цифрову епоху й акцентує на необхідності медіа- та інформаційної грамотності для сучасних громадян.

Темою цьогорічного Глобального тижня медіаграмотності обрано «Нові цифрові межі інформації: медійна та інформаційна грамотність для інформації, що становить суспільний інтерес».

В Україні тест проводять уже втретє.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: AntonioGuillem/iStock

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