Тересвянські пластуни передали на фронт авто, придбане за кошти з різдвяної коляди

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, діти з пластової станиці Тересва передали для військовослужбовців на фронт мінівен Ford C-Max.

Кошти на авто діти зібрали колядою у період різдвяно-новорічних свят, розповів у коментарі Varosh представник волонтерської команди, яка допомагала закупати авто, Василь Бенчак.

Саме пластуни станиці Тересва стали переможцями цьогорічної «Битви вертепів», яка відбулася на початку січня в Ужгороді.

У різдвяний період діти за кількарічною традицією ходили з колядою до місцевих мешканців, поклавши собі за мету назбирати кошти на автомобіль для військових.

«Вони самі визначали, кому хочуть передати авто. Закуповували його для спецпідрозділу «Стугна», в якому служить хлопець з нашої Тересвянської громади, із села Грушово», – розповів Василь Бенчак.

Завдяки різдвяній коляді терсвянські пластуни зібрали 25 тис. гривень. Кошти передали місцевій волонтерській команді, яка займається закупівлею та постачанням автівок на фронт.

Потрібне авто – мінівен Ford C-Max – придбали у Чехії. З його пошуком допомогли чеські волонтери, з якими співпрацює тересвянська команда.

«Зібраної суми вистачило, щоб оплатити автівку: більшість чехів дуже допомагають і йдуть на зустріч, роблять знижки, коли чують, що машина йде, як вони кажуть, на válka – на війну. Після того, як завезли авто, ми лише змінили акумулятор, мастило, провели техобслуговування», – сказав Василь Бенчак.

Відтак автівку в урочистій обстановці, під час пластового шикування, діти передали у користування підрозділу «Стугна».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Ярослави Бенчак

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