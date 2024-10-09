Текст від Забужко, читатиме Вишебаба: коли відбудеться Радіодиктант національної єдності, де слухати

Радіодиктант національної єдності цього року українці писатимуть 25 жовтня. Суспільне оголосило авторку тексту й читця.

Щороку до Дня української писемності та мови в Україні відбувається національний флешмоб – Всеукраїнський радіодиктант єдності. До його написання з року в рік долучаються не лише мешканці країни, але й українці за кордоном.

Цього року День української писемності та мови припадає на 27 жовтня. А Радіодиктант з нагоди свята українці писатимуть 25 жовтня.

Авторкою тексту для цьогорічного радіодиктанту стане письменниця Оксана Забужко, читатиме його поет, який нині захищає Україну Павло Вишебаба.

Третій рік поспіль українці писатимуть Радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, й навіть на фронті. Під час прямої трансляції будуть включення в ефір з різних міст України.

Де слухати Всеукраїнський радіодиктант єдності

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткований командою Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови.

«Радіодиктант національної єдності – це унікальна українська акція єднання, яка має вже історичну тяглість: рівно 25 років поспіль Радіодиктант звучить в ефірі Українського Радіо. Цей Радіодиктант особливий тим, що пишемо його у рік, коли Українському Радіо виповнюється 100 років! Українське Радіо — це символ стійкості, адже воно не замовкало впродовж усіх 100 років. Радіодиктант — це теж символ стійкості, адже всі, хто долучається до його написання, кого єднає мова, проявляють стійкість, бо пишуть і в укриттях, і на фронті, і в евакуації, і навіть на окупованих територіях», – розповів член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформи радіо, телебачення і диджиталу Дмитро Хоркін.

Радіодиктант відбудеться 25 жовтня, об 11:00.

Традиційно текст радіодиктанту можна слухати на кількох платформах:

Торік Радіодиктант національної єдності писали понад пів мільйона людей: школярі, студенти, викладачі, пенсіонери та військовослужбовці на передовій.

Текст для торішнього Радіодиктанту написала письменниця, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а в прямому ефірі його читав актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

За підсумками написання Радіодиктанту тоді на перевірку надійшло близько 20 тисяч листів із 39 країн світу.

Без жодної помилки минулого року Радіодиктант написало лише 2 учасниці: вчителька української мови та літератури з Волині Галина Шура та 77-річна львів’янка Христина Гоянюк.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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