Театральний сезон: що цікавого готують два театри Ужгорода

Вже цієї п’ятниці, 15 серпня, свій театральний сезон — четвертий на Закарпатті — відкриває Донецький академічний обласний драматичний театр м.Маріуполь. На сцені ПАДІЮНу актори покажуть прем’єру — виставу “Ніч у Лісабоні” за твором Еріха Марії Ремарка. Орієнтовно на 10 прем’єр упродовж року розраховують актори Закарпатського муздрамтеатру.

Ми поспілкувалися з керівниками трьох театрів, щоб зорієнтуватися в театральному сезоні 2025-2026 років.

Закарпатський муздрамтеатр: 10 прем’єр і нова сцена

Закарпатський академічний обласний музично-драматичний театр ім.братів Шерегіїв стартує з виставами ще до початку свого театрального сезону. 23 та 24 серпня — на День Прапора та День Незалежності — актори знову покажуть “Річарда ІІІ” в Невицькому замку.

— Офіційне відкриття нашого 80-го театрального сезону заплановане на 27 вересня, — розповів Varosh директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець. — Але ще до того є ідея зіграти виставу “Жменяки” за твором Михайла Томчанія у скансені і плануємо поїхати вже напрацьованим туром по Закарпаттю.

“Річард III” у Невицькому замку: Закарпатський облмуздрамтеатр завершив театральний сезон

Також до відкриття сезону в театрі запускаються три паралелі: Михайло Фіщенко буде ставити виставу на великій сцені. Запрошений режисер народний артист України Олексій Кужельний готує на Малій сцені “Загадкові варіації” і Маргарита Савенко в рамках гранту по інклюзії ставить виставу — казку про безбар’єрність.

Рудольф Дзуринець каже: традиційно орієнтується на 10 прем’єр упродовж сезону, але “як буде, так буде. Я не ганяюсь за цифрами, але театр має дивувати”.

— Хочу ще наголосити, що цього сезону будемо відкривати ще один театральний майданчик — “Сцену під трюмом”, або сцену під сценою. Ми робили там екскурсії, там є можливість зробити невелику сцену і 30 глядацьких місць. Плануємо там ставити глибокі вистави з мінімумом акторів, моновистави.

“Екскурсії для ЗСУ” в новому сезоні також продовжаться.

Театр з Маріуполя: ексклюзивна прем’єра і вистава в Гаазі

Донецький театр з Маріуполя — один із найстаріших театрів Лівобережної України — відкриває сій сезон уже цієї п’ятниці, 15 серпня. На сцені ПАДІЮНу поставлять ексклюзивну виставу за твором Ремарка “Ніч у Лісабоні”.

— Взагалі премʼєра вистави «Ніч у Лісабоні» – перше театральне прочитання цього твору. Не тільки в Україні – її взагалі ніде у світі не ставили. Ремарк дав дозвіл лише одній кіностудії зняти кінострічку за цим романом. Тому це ексклюзив, – наголошує директор-художній керівник театру Геннадій Дибовський.

Водночас упродовж цього сезону, у жовтні, команда акторів їде в Гаагу показувати “Маріупольську драму”.

Маріупольський театр завершує третій сезон в Ужгороді: 14 прем’єр та гастролі до Гааги

Геннадій Дибовський розповів: у жовтні до акторів приїде канадський режисер, який поставить ексклюзивно написану для театру п’єсу про двох дівчат з Маріуполя. У п’єсі показна історія двох подруг: після війни одна залишилася працювати в російському театрі, інша – в українському.

— Ми хочемо показати ці суперечки та амбіції, донести, що з колабораціоністами домовлятися нема сенсу. Також плануємо цього року поставити казку Олександра Гавроша про українську шаблю – зброю, яка непереможна, щоб діти змалку відчували дух козацтва та незламності. Планів багато, часу мало, але сидіти й чекати немає сенсу – треба працювати й упевнено казати своєю творчістю, що Донецький драматичний театр міста Маріуполь живий, – каже керівник театру.

Щодо театру ляльок, то “Бавка” вийде на площу з атракціями на День Незалежності, але стосовно відкриття театрального сезону колектив днями ухгоджуватиме це питання на нараді.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінок Закарпаського муздрамтеатру та Донецького драмтеатру у фейсбуці

