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Театральний музей запрацює у Закарпатському обласному муздраметарі

11 Березня 2025 60

У Закарпатському обласному музично-драматичному театрі завершують роботу над формуванням театрального музею.

Як розповіла у коментарі Varosh заступниця директорка театру з організаційної роботи Наталія Васянович, у театральному музеї на світлинах різних років можна буде дізнатися про історію закладу, театральні вистави, які йшли тут в той чи інший період, про знакові постаті для закладу та їхній внесок у роботу театру.

«На локації буде представлено архівні світлини, починаючи з моменту заснування театру у 1946 році й понині. Ми розділили їх за періодами, кожна секція охоплює період тривалістю у 20 років: наприклад, з 1946 до 1966 і так кожний сектор.  В експозиціях можна буде побачити моменти знакових для театру вистав, артистів театру різних поколінь, костюми та реквізит, який використовувався в постановках. Кожна зі світлин супроводжуватиметься описовою текстовою частиною з історії театру», – розповіла Наталія Васянович.

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Театральний музей облаштовують у Закарпатському муздрамтеатрі

За концепцією, у музеї будуть представлені чорно-білі світлини на спеціально виготовлених стилізованих білих конструкціях. Поміж тим на локації також розмістять макети із фрагментами з важливих для театру вистав: на них у деталях будуть відтворені сценічні рішення, які втілювалися на сцені.

Над конструкціями для розміщення музейних театральних світлин працювали дизайнери Крістіан Сайлер та DAR Interiors. Макети з елементами вистав створювала головна художниця театру, заслужена діячка мистецтва України Емма Зайцева.

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Доступ до театрального музею буде відкритий для усіх поціновувачів театрального мистецтва. Також цю локацію в майбутньому планують включити у благодійні екскурсії, які проводять театром на підтримку ЗСУ.

Відкриття театрального музею відбудеться 27 березня, до Міжнародного дня театру. Першу екскурсію для всіх охочих тут проведуть незадовго до чергової прем’єри «Кайдашева сім’я», яка відбудеться в театрі цього ж дня.

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Театральний музей відкриють 27 березня

«Автентичні костюми, афіші, реквізит і залаштункові історії – усе це тепер доступне для наших глядачів. Запрошуємо вас зануритися у чарівний світ театру, побачити його зсередини та відчути зв’язок поколінь», – анонсував відкриття театрального музею директор Закарпатського обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуринець.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Наталією Васянович

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