V Всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва «Під цвітом сакури» триватиме в Ужгороді з 8 до 13 квітня.

Цього разу свої вистави на фестиваль в Ужгород привезуть театральні колективи з Києва, Херсону та зі Львова. Також глядач матиме нагоду переглянути й виставу Закарпатського обласного муздрамтеатру.

Проведення фестивалю “Під цвітом сакури”, який свого часу з великим успіхом ішов на Малій сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру, відновили минулого року.

До того захід тривалий час був на паузі – спершу через пандемію ковіду, затим у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням, сказав у коментарі Varosh директор Закарпатського обласного муздрамтеатру Рудольф Дзуринець.

«Цього року ми отримали 30 заявок на участь від різних театральних колективів. У підсумку відібрали для фесту 5 вистав. Всі вони традиційно будуть показані на Малій сцені. Покази відбуватимуться щодня, починаючи з 8 квітня о 17:00», – розповів директор театру.

Відкриватиме фестиваль 8 квітня вистава Херсонського театру ім. Миколи Куліша «Одноденний герой».

У наступні дні свої спектаклі покажуть Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня», Театр Леся Курбаса (Львів), Національний театр ім. Марії Заньковецької (Львів).

Закриватиме фестиваль Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв виставою «Ніч Гельвера».

Позаяк кількість місць обмежена, відкритий попередній продаж квитків. Придбати їх можна у касі театру або за посиланням.

Програма фестивалю

8 квітня, 17:00 – Відкриття фестивалю

«Одноденний герой» Херсонський театр ім. Миколи Куліша.

9 квітня, 17:00

«Марієнбад» Київський академічний театр Українського фольклору “Берегиня”.

10 квітня, 17:00

«Пастка розуму» Театр Леся Курбаса.

11 квітня, 17:00

«Чоловік моєї дружини» Національний театр ім. Марії Заньковецької.

12 квітня, 17:00 – Закриття фестивалю

«Ніч Гельвера», Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Як повідомляв Varosh, лише на початку березня в Ужгороді успішно завершився Другий відкритий міжнародний театральний фестиваль актуальної драматургії «Драма сьогодення».

Незабаром потому про започаткування нового театрального фестивалю “Сцена для двох” повідомив Мукачівський драматичний театр.

А минулого тижня в Ужгороді вперше відбувся студентський театральний фестиваль “Березіль”, який з наступного року планують масштабувати до міжнародного.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Департамент культури Закарпатської ОВА

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