V Всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва «Під цвітом сакури» триватиме в Ужгороді з 8 до 13 квітня.
Цього разу свої вистави на фестиваль в Ужгород привезуть театральні колективи з Києва, Херсону та зі Львова. Також глядач матиме нагоду переглянути й виставу Закарпатського обласного муздрамтеатру.
Проведення фестивалю “Під цвітом сакури”, який свого часу з великим успіхом ішов на Малій сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру, відновили минулого року.
До того захід тривалий час був на паузі – спершу через пандемію ковіду, затим у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням, сказав у коментарі Varosh директор Закарпатського обласного муздрамтеатру Рудольф Дзуринець.
«Цього року ми отримали 30 заявок на участь від різних театральних колективів. У підсумку відібрали для фесту 5 вистав. Всі вони традиційно будуть показані на Малій сцені. Покази відбуватимуться щодня, починаючи з 8 квітня о 17:00», – розповів директор театру.
Відкриватиме фестиваль 8 квітня вистава Херсонського театру ім. Миколи Куліша «Одноденний герой».
У наступні дні свої спектаклі покажуть Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня», Театр Леся Курбаса (Львів), Національний театр ім. Марії Заньковецької (Львів).
Закриватиме фестиваль Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв виставою «Ніч Гельвера».
Позаяк кількість місць обмежена, відкритий попередній продаж квитків. Придбати їх можна у касі театру або за посиланням.
8 квітня, 17:00 – Відкриття фестивалю
«Одноденний герой» Херсонський театр ім. Миколи Куліша.
9 квітня, 17:00
«Марієнбад» Київський академічний театр Українського фольклору “Берегиня”.
10 квітня, 17:00
«Пастка розуму» Театр Леся Курбаса.
11 квітня, 17:00
«Чоловік моєї дружини» Національний театр ім. Марії Заньковецької.
12 квітня, 17:00 – Закриття фестивалю
«Ніч Гельвера», Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Як повідомляв Varosh, лише на початку березня в Ужгороді успішно завершився Другий відкритий міжнародний театральний фестиваль актуальної драматургії «Драма сьогодення».
Незабаром потому про започаткування нового театрального фестивалю “Сцена для двох” повідомив Мукачівський драматичний театр.
А минулого тижня в Ужгороді вперше відбувся студентський театральний фестиваль “Березіль”, який з наступного року планують масштабувати до міжнародного.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Департамент культури Закарпатської ОВА
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