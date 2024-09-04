Театральний фестиваль “Монологи над Ужем” оголосив програму

На важливості виживання театру під час війни зроблено акцент у цьогорічному фестивалі “Монологи над Ужем”, який триватиме в Ужгороді 10-15 вересня. Міжнародний театральний фестиваль, започаткований у 2018 році, пройде в рамках відзначення Дня Ужгорода.

Цього року до Ужгорода знову приїдуть прифронтові театри та актори, які продовжують працювати під обстрілами, в підвалах, без світла, в умовах обмежених ресурсів, з постійною тривогою за кожного глядача.

Вистави покажуть на сценах Закарпатського облмуздрамтеатру та театру ляльок «Бавка».

Директор фестивалю, Михайло Носа розповів Varosh: спеціальні гості на фестивалі — заслужений артист України Михайло Кукуюк з моновиставою у стилі поетичний blues «Квіти з-під завалів», відома акторка театру і кіно Олена Дудич, акторка Ольга Кожушок з виставою «Іра» Івано-Франківської фвлармонії.

Відкривати фестивальну програму буде Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки виставою «Обережно, міна», драматургині Юлії Гудошник. Загалом, участь у фестивалі беруть дев’ять театрів.

Програма фестивалю

Серед вистав — «Сповідь дружини військовослужбовця», Закарпатського академічного театру ляльок; Закарпатський обласний угорський драматичний театр представить прем’єру вистави «Фріда»; Закарпатський обласний театр драми та комедії з Хуста готує для глядачів фестивалю виставу «Краще б я народилася кішкою» (за монодрамою Неди Нежданої); Творча майстерня «Театр у кошику» зі Львова покаже глядачам виставу «Сон» (за поемою Тараса Шевченка); Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв запрошує на виставу «Я чекаю на тебе, мій любий!»; Миколаївський академічний художній драматичний театр представить в Ужгороді свою прем’єрну виставу «Бо я і є Україна!»; Дніпропетровський державний обласний академічний молодіжний театр презентує моновиставу «Танець з контрабасом» (за п’єсою П.Зюскінда «Контрабас»). Словацький театр «Контра» привезе до Ужгорода легендарну виставу «Північний олень» (Sobik).

Завершуватиме фестиваль своїми двома прем’єрами, Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича. Глядачі побачать виставу «Кицька на спогад про темінь», та міжнародний театральний проект «Урок журналістики», автор – Матей Вішнєк (Румунія), сценічна версія, режисура, постановка – Раду Гілаш (Румунія), музичне оформлення – Одрі Бирка (Франція).

«Монологи над Ужем» проходять з 2018 року. На фестивалі за ці роки, було представлено більше 30 вистав українських театрів, та 12 вистав європейських колективів. Торік фестиваль був присвячений темі війни. Засновник фестивалю та співорганізатор – Ужгородська міська рада, Управління у справах культури, молоді та спорту.

Під час фестивалю, Рух підтримки закарпатських військових-Ужгород збиратиме донати на підтримку наших захисників.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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