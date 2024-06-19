Театр переселенців “УЖіК” з Ужгорода представив виставу “Король Лір” на батьківщині Шекспіра

У Королівському Шекспірівському театрі RSC у Стретфорд-на-Ейвоні театр переселенців «УЖіК» дав три вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра «Король Лір».

Запрошення виступити у місті, яке є батьківщиною відомого англійського драматурга Вільяма Шекспіра, театральна група «УЖіК» отримала взимку 2023 року. Востаннє виставу «Король Лір» на сцені Королівського Шекспірівського театру RSC ставили у 2007 році, головну роль тоді виконував британський актор Ієн Мак-Келлен, розповіла у коментарі Varosh продюсерка театру-студії «УЖіК» Юлія Єгорова.

«Королівський Шекспірівський театр – дуже потужна театральна компанія, заснована на початку 20-го століття. За час свого існування він побачив безліч зіркових виступів, в тому числі голлівудських. Наші актори тричі виходили на сцену театру з виставою «Король Лір». На всі вистави були аншлаги: серед глядачів були як британці, так і наші українці. Також на виставах були присутні представники королівської родини, герцоги», – розповіла Юлія Єгорова.

Декорації та оздоблення сцени для виступу заздалегідь готував колектив Королівського Шекспірівського театру, про всі нюанси домовлялися дистанційно під час відеоконференцій. Костюми для вистави «УЖіК» привіз свої, адже постановка, яку втілив режисер В’ячеслав Єгоров, має свою концепцію.

Так само Королівський Шекспірівський театр допоміг вдосконалити світлове та звукове рішення постановки. У підсумку співпраці на сцені постало потужне змістовне театральне шоу, яке вразило глядачів.

«Колектив Королівського Шекспірівського театру потім нам зізнавався, що вони не очікували такого рівня. Адже у нас на афішах усюди написано, що в постановці залучені актори-аматори, переселенці, які зібралися в Ужгороді театр. Тож вони не розраховували на якийсь рівень. Але зал щоразу аплодував акторам стоячи, кликали їх на біс», – сказала продюсерка театру-студії

Окрім власне трьох повноцінних вистав, Королівський Шекспірівський театр здійснив також відеозапис так званої «нульової» вистави «Короля Ліра» у прочитанні «УЖіКу»: відеозапис надалі зберігатиметься у театральному музеї закладу. Актори театру студії мали нагоду побувати у музеї театру, у швейних цехах, де створюються костюми для вистав, відвідали сад, де творив і жив Шекспір, розповіла Юлія Єгорова.

Головну роль Короля Ліра у виставі зіграв актор “УЖіКУ” Андрій Андрій Хомік, Блазня – акторка Олена Альяб’єва, доньок Регану, Гонорилью та Корделію – Юлія Горєлкова, Олена Перекотієнко та Вікторія Люлько. Саунд дизайнерка театру – Ася Анциферова. Продакшн-менеджерка – Вікторія Нодь.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут. А з нас — кавіль 🙂

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh,

Фото зі сторінки Олени Аляб’євої та Дениса Коштури у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram