Театр переселенців “УЖіК” представив “Короля Ліра” на Шекспірівському фестивалі в Івано-Франківську

Театр-студія переселенців з Ужгорода “УЖіК” представив виставу “Король Лір” на щорічному Українському Шекспірівському фестивалі в Івано-Франківську. Участь у фестивалі також взяв і Закарпатський музично-драматичний театр з виставою “Richard III”.

Театр переселенців “УЖіК” з Ужгорода представив виставу “Король Лір” на батьківщині Шекспіра

— Для нас дуже знаково було бути присутніми на цьому фестивалі — серед стількох професійних колективів ми були аматорами, і ще був один аматорський колектив, але нас дуже гарно вітали на сцені, — розповіла Varosh продюсерка театру-студії Юлія Єгорова-Рогова. — Ми знайшли там непогані зв’язки з театрами, намітили гастролі вже незабаром до Франківська.

На фестивалі роль Ліра грав Олексій Дашковський, Юлія Горєлкова — роль Корделії, Вікторія Люлько — Гонорилья, Олена Перекотієнко — Регана та Олена Аляб’єва — Блазень. І четверо Людей у Чорному: Тетяна Голишевська, Геннадій Єшкунов, Поліна Пальона та Ксенія Ірхова. Звук: Ася Анциферова, світло — Михайло Бомбушкар.

Про фестиваль

Український Шекспірівський фестиваль в Івано-Франківську пройшов цьогоріч удруге. Він створювався як відкрита платформа для діалогу зі світом. І хоча цього року у програмі представлені виключно українські вистави, зміст — про глобальні теми: роль театру в часи війни, нові підходи до класики, культурну пам’ять і відповідальність митця перед глядачем.

“Ми знаємо, що Шекспірівський фестиваль є інструментом соціально-політичних змін, інструментом публічної дипломатії та платформою для діалогу України й українців із демократичним світом”, — кажуть організатори у Франківському драмтеатрі.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Франківського драмтеатру у фейсбуці

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