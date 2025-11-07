ТЦК, митниця, суди: закарпатці назвали сфери, де найбільше потрібно боротися з корупцією

Близько 64% закарпатців переконані, що на Закарпатті в першу чергу потрібно боротися з корупцією у сфері загальної військової мобілізації (ТЦК, МСЕК тощо). На другому місці – 56% – у сфері митниці (митний контроль, оформлення митних документів). На третьому – 40% – у сфері судової системи. Такі результати регіонального соціологічного дослідження озвучили на форумі Re:Open Zakarpattia.

Найменше, на думку закарпатців, потребують боротьби з корупцією послуги закладів вищої освіти – 8 %.

Загалом, 39,6% закарпатців вважають саме корупцію найсерйознішою проблемою регіону. Найбільш дієвим способом протидіяти корупції вважають посилення кримінальної відповідальності (53%) та наймати більш професійних та доброчесних працівників, ветеранів (41,8%).

Регіональне соціологічне дослідження з питань верховенства права, боротьби з корупцією, належного врядування 17-28 жовтня 2025 року провів Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії (ICES). Загалом опитали 10002 респондентів: 502 закарпатців віком від 18 років в 7 містах та 27 селах області та 500 респондентів з числа національних меншин (з них 300 угорців та 200 представники ромської, румунської та словацької громад) у місцях компактного проживання у Закарпатській області.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Varosh,

Фото Едуарда Крижанівського, головне фото – unsplash

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.