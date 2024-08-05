10 дівчат з танцювального гурту “Art-Line” з Мукачева взяли участь у фіналі чемпіонату “World of Dance”, що відбувся в кінці липня у Лос-Анджелесі. Гурт став першим і єдиним із Закарпаття, хто взяв участь у змаганнях такого рівня. Відбір проходили в Чехії, тому так вийшло, що виступали як гурт з України, але під прапором Чехії, пояснила Varosh одна з керівниць колективу Наталя Ульянова. Спільно з сестрою, Оксаною Криштофорій, вони й поставили танець, з яким гурт виступив на світовому чемпіонаті.

— Цього року виграли французи, які виступали під прапором Іспанії, — сказала вона. — Ми поїхали таким обмеженим складом — 10 дівчат — і виступили тільки з одним номером, тому що участь однієї людини становила $205. Їхали ми власним коштом, крім того, зібрали певну суму в колективі та ще допомогли спонсори.

Через те, що виступили з одним номером, призового місця не здобули, втім, каже Наталя Ульянова, участь колективу в конкурсі такого рівня вже є великим визнанням рівня колективу. На майбутнє “Art-Line” планують шукати спонсорів та набирати більшу команду, з якою зможуть пройти в десятку кращих на чемпіонаті.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Наталією Ульяновою

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