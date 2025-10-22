Танцювальна студія “Бліц” з Ужгорода виборола 8 перших місць на чемпіонаті Global Talent

У Львові відбувся чемпіонат із сучасної хореографії Global Talent. У підсумку змагань танцюристи ужгородської Студії сучасного танцю “Бліц” повернулися додому, здобувши 8 перших та 2 других місця.

Як розповіла у коментарі Varosh керівниця “Бліцу” Олена Камінська, участь у змаганнях взяли 7 груп студії. Серед них – і наймолодші вихованці, для яких це був перший виступ на великій сцені.

“Для наших новачків, діток 5-6 років, це був дебют на змаганнях такого рівня. На чемпіонат їхали танцюристи, які вже виступали на звітному концерті. Участь у чемпіонаті для них – це така своєрідна “посвята”: вони можуть побачити все на власні очі, відчути атмосферу змагань”, – сказала Олена Камінська.

За результатами виступів новачки здобули одне перше та два других місця, всі інші групи студії — перші місця у своїх номінаціях.

Загалом у складі команди “Бліцу” до Львова поїхало 167 дітей. Більшість номерів, які представили танцівники, були новими постановками.

“Деякі номери ми показували на звітному концерті, утім майже 70% номерів – це абсолютно нова програма. Таким чином, на чемпіонаті фактично відбулася прем’єра нових танцювальних постановок”, – розповіла пані Олена.

За її словами, у Львові відбувся проміжковий етап всеукраїнського конкурсу Global Talent. За його результатами усі переможці отримують запрошення на суперфінал. Здобувши переможні місця, такі запрошення отримали й усі групи “Бліцу”.

Про “Бліц” сьогодні

За словами Олени Камінської, загалом наразі у студії займається понад 300 дітей. Порівняно з довоєнними роками кількість учнів зменшилася, але зросла якість підготовки.

“До ковіду у нас було понад 800 дітей, потім – 600. Після початку повномасштабної війни – взагалі 150. Тепер маємо близько 300. Зараз працюємо на ще більшу якість і ще потужнішу підготовку. Регулярно беремо участь у змаганнях та чемпіонатах, переважно – у Європі”, – розповіла Олена Камінська.

Так, вже незабаром на колектив чекає низка виїзних змагальних виступів. Уже цього тижня “Бліц” вирушає до Бухареста на чемпіонат World of Dance, а далі планує виступ у Будапешті на Fusion Championship.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Оленою Камінською

