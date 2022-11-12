Таке враження, що танки 1956 року призабуті у досвіді Угорщини — Іванна Климпуш-Цинцадзе

Зараз на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, одночасно відбувається такий собі процес “Re-open” Європи – інтелектуальна дискусія стосовно європейських цінностей та змін, які відбудуться у бюрократичному та інституційному устрої Європейського Союзу. Про це зазначила голова парламентського Комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе на форумі RE: Open Zakarpattia 2022, що проходить 11-12 листопада на Закарпатті.

“Мене тішить, що в європейських інституціях – і на рівні Європейської Ради та Єврокомісії – почалася дискусія, що потрібне повернення до Європи цінностей. Це те, про що ми говорили з 2014-го року, коли ми відчували, що велика кількість речей, з якими ми стикнулися у своїй війні і спротиві Російській Федерації – ми відчували, що ціннісні засади європейського простору – вони сприймаються як даність багатьма суспільствами, політиками, урядами в ЄС”, – зауважила Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, ситуація з повномасштабним нападом Росії на Україну змінила Європу і започаткувала нову дискусію цінностей: “Ця інтелектуальна потуга спричинена не еволюційним шляхом, а саме агресією Росії проти України і всього західного світу, оголошення війни автократій демократичному вільному світу – вона зараз відбувається в ЄС. Європа від формули Штайнмайєра, ганебної для України, – повернулася до Маніфесту Штайнмаєра”.

За словами голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України з ЄС, особливо уважно в ЄС стали прислухатися до європейських держав, які є нашими сусідами і в тому чи іншому вигляді мали негативний історичний досвід наближення чи окупації, колонізації Росією в різні історичні часи. “Приємно, що зараз все більше прислухаються до наших балтійських партнерів, Польща, Чехія – яка зараз просуває ідею змін у європейських бюрократичних процедурах”, – вважає Климпуш-Цинцадзе.

На думку народної депутатки, Україна у своїй боротьбі захищає європейські цінності та тримає фронт передусім для країн-сусідок з ЄС. “Водночас прикро, що серед європейських країн-сусідів України є держави, які вирішують ставити нам підніжки на рівні отримання Україною додаткової допомоги без якої ми, як без кисневої подушки, не виживемо”, – зазначила парламентарка.

На думку Климпуш-Цинцадзе, йдеться передусім про політику сусідньої Угорщини, яка також свого часу зазнала агресії з боку колишньої СРСР й імперські наративи якої успадкувала cучасна Росія. “І коли є лише одна Угорщина – яка, будемо чесні, намагається виторгувати собі додаткові можливості для себе всередині ЄС і поки що ніяк не погоджується на те, щоби на рівні Євроради ухвалити цей (додатковий – ред) пакет макрофінансової допомоги, – це сприймається боляче. Таке враження, що танки 1956-го року призабуті з досвіду Угорщини”, – вважає нардепка.

Знайти спільну мову, на думку парламентарки, є спільним інтересом для України та Угорщини. Адже економічні преференції у вигляді дешевого газу – не можуть бути в основі міждержавних відносин сусідніх країн, а тим паче коли йдеться про одного з членів ЄС. “Мені хотілося б, щоб це була відверта розмова, і щоб ми могли, дивлячись в очі один одному, подякувавши одночасно за всю (надану – ред) допомогу, все-таки зрозуміти – а чому чорне не називається чорним, біле – білим, чому деякі уряди вважають, що у всій цій ситуації можуть існувати напівтони”, – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко