Сири двох закарпатських сироварень здобули перемогу на конкурсі сирів ProCheese Awards 2025

Усі сири, які дві закарпатські сироварні — “Мамин сир” та “Селиська сироварня” — представили на національному конкурсі ProCheese Awards 2025, здобули призові місця.

Віl бренду “Мамин сир” (Золотарьово, Хустщина) золото отримав сир “Дарвайка”, срібло — “Падре Ромжа”, бронзу — “Феркованя”. Від “Селиської сироварні” (Нижнє Селище, Хустщина) срібну нагороду здобув сир “Селиський” і бронзу — “Нарцис Карпат”.

“Мамин сир”

— “Феркованю” я повезла на пробу, мені було цікаво, що на нього скажуть судді, як оцінять, — розповіла Varosh Наталя Ковач, засновниця бренду “Мамин сир”. — Цей сир виготовлений за новою повністю технологією і тільки зовні схожий на яблучко породи “Феркованя”. Колись ці яблука годували наше село, Золотарьово, тепер їх стає все менше.

Напівтвердий сир “Дарвайка”, виготовлений за італійською технологією, поїхав на конкурс після 9-місячної витримки. Це був своєрідний експеримент, адже сама Наталя Ковач каже, що зазвичай його можна їсти вже на 5-6 місяць витримки. Названий так сир на честь гори Дарвайки в Колочаві, де вівчарі випасають худобу.

Бронзовий призер — сир “Падре Ромжа” — це м’які сирні кульки в баночці з оливковою олією.

“Селиська сироварня”

Інна Пригара з “Селиської сироварні” розповіла, що не тільки привезла сири, але й була на конкурсі сирних експертів, або ж чизмонгерів. Вона увійшла до десятки найкращих сирних експерток.

Срібну нагороду забрав “Селиський сир”, з якого і почалася історія крафтового українського сироваріння у Нижньому Селищі. Це напівтвердий сорт сиру, що дозріває у підвалах мінімум 3 місяці. Має солодкувато-пряний смак та виражений аромат з легкими фруктовими нотками .

Бронзовий “Нарцис Карпат” — це твердий сорт сиру з дозріванням у підвалі більше 6 місяців. Має гіркувато-пряний смак та яскраво виражений аромат сиру із горіховим післясмаком.

Про конкурс ProCheese Awards

ProCheese Awards — фестиваль сирного мистецтва в Україні та національний конкурс на кращий сир, в якому беруть участь локальні виробники сиру. У рамках фестивалю також проводиться конкурс на кращого чизмонгера (сирного експерта).

ProCheese Awards 2025 проходив 24-28 вересня в Мистецькому арсеналі в Києві. 81 сир з усієї України оцінювали члени журі з України, Франції, Великобританії, Німеччини та Польщі.

Переможці отримують можливість представляти Україну на міжнародному сирному конкурсі World Cheese Awards. Минулого року на саме сир “Лопта” закарпатського бренду “Мамин сир” отримав “срібло” на цьому найбільшому сирному конкурсі у світі.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Наталі Боднар та надані Наталією Ковач

