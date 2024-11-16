Сир “Лопта” з Закарпаття отримав “срібло” на найбільшому сирному конкурсі у світі

В португальському місті Візеу офіційно завершився міжнародний сирний конкурс World Cheese Awards 2024. Цьогоріч було представлено 4786 сирів із 47 країн світу і серед них — 27 з України. Були серед учасників й сири з Закарпаття від бренду “Мамин сир”.

Сироварка з села Золотарьово на Хустщині Наталі Ковач обрала для конкурсу два найбільш популярні серед покупців сорти сира — свіжі витримані «Вуйош» та «Лопта» з коров’ячого молока.

Саме ароматизований сир «Лопта» отримав своє “срібло” на конкурсі.

— Коли надсилала сири, то не очікувала на жоден приз, мала лише одну ціль — побачитися з іншими сироварами з усього світу, це для мене зовсім інший рівень. А коли мій сир переміг, то була здивована ще більше! Якщо й мала надію, то на «Вуйош». Але «Лопта», яка готувалася влітку під час блекаутів, виявилася такою ж незламною, як і всі українці, — радіє сироварка.

Що таке сир “Лопта”?

«Лопта» — це йогуртовий сир обваляний у чорному перці із додаванням сухого часнику. Наталія Ковач каже, щоб отримати цей вид сиру вона скомбінувала два сири — швейцарський белпер кнолле та ліванський сир шанкліш. Виготовляє його за технологією сиру «лопта».

— Кульки я потім кладу в олію і даю їм настоятися, — каже жінка Varosh. — Вони потім підсушуються, але той ніжний смак йогурту залишається і вже в середину ми додаємо сухий часник. Він дуже добре там поєднується з йогуртовим смаком сиру. Це вже більше за технологією шанклішу, там іде часник. Тобто трохи скомбіновано, трохи щось від себе додала. Цей сир може зберігатися до 2 років.

Сир дуже підходить до літніх салатів, до картоплі. Замовити «Лопту» та іншу продукцію «Маминого сиру» можна через фейсбук або інстаграм.

Які ще нагороди привезли українці?

Уже третій рік поспіль українські сири отримують визнання від міжнародних сирних експертів, і в 2024 — це 6 бронзових та 2 срібні нагороди.

— 8 нагород — чудовий результат на такому масштабному змаганні. Втретє ми доводимо, що українські сири займають достойне місце на світовому ринку. Дякую кожному сировару за сміливість і бажання розвитку. Ми щиро радіємо визнанню українських сирів на міжнародній арені, і тому, що світ знову впевнився, що freedom tastes great, — коментує Оксана Чернова, сирна експертка ProCheese від Ardis Group, суддя від України на World Cheese Awards.

Загалом за три роки участі в проєкті українські сири мають уже 34 нагороди.

Офіційні представники України на WCA — Ardis Group та ProCheese, участь українських сирів стала можливою завдяки підтримці партнерів: швейцарсько-українська програма Quality FOOD Trade Program і фонд UMAEF.

Галина Гичка, Varosh

Фото зі сторінки Наталі Ковач у Фейсбуці

*На правах реклами

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