Сила колаборацій та розвиток Закарпаття як територіального бренду: чим здивував перший Zakarpattia Business Forum

З 15 по 17 жовтня Ужгород став місцем зустрічі бізнесменів, власників підприємств та їхніх родин на Zakarpattia Business Forum. Численні знайомства, робочі пропозиції та виступи спікерів супроводжувались відчуттям приналежності до єдиного ком’юніті, яке працює над спільною метою ― появою потужного бренду Закарпаття та України.

Перший день форуму розпочався з екскурсії в майстерню авторських ювелірних виробів Kochut та дерев’яних виробів від Kochut Wood. Співзасновники бренду Юрій та Роман Кочути розповіли учасникам про історію створення підприємства, їхні невдачі та перемоги, контроль за якістю виробництва та плани на майбутнє. Завдяки сімейному формату майстерню відвідали й найменші учасники форуму.

Продовженням програми став нетворкінг із зануренням у закарпатську гастрономію та культуру. Тут кожен зміг дізнатись секрети національних страв завдяки проекту “Вітрина Закарпаття”, продегустувати вино від “Шато Чизай” та місцеву палинку бренду “Палиночка”. За ці 5 годин учасники форуму познайомились ближче з організаторами та спікерами. А найголовніше ― обмінялись контактами для створення спільних проектів.

Другий день форуму об’єднав близько 300 учасників та 20 спікерів. Він розпочався із вступного слова співорганізаторів.

Василь Ябрик, власник групи компаній Yabryk Management Group, партнер бізнес-спільноти Board на Закарпатті, подякував учасникам форуму за підтримку та побажав продуктивного нетворкінгу: “У першу чергу хочу висловити вам свою щиру подяку за те, що ви знайшли час та підтримали нас. Це вперше ми організовуємо на Закарпатті таку подію. Ви прийшли за знаннями, новими знайомствами та враженнями. Щиро бажаю, щоб сьогодні ви стали ще мудрішими, ще сильнішими, ще впевненішими в собі. Мрійте, вдосконалюйтесь, йдіть до своєї мети”.

Марія Медведєва, співвласниця комунікаційної агенції BRPR, висловила подяку учасникам форуму та розповіла про плани проекту на майбутнє: “Кожного року ми будемо проводити таку подію, яка лише зростатиме. Наступного разу беріть своїх друзів, колег, родину. Всіх чекаємо на Закарпатті”.

Оксана Розман, власниця маркетингової агенції GrowUp, партнерка бізнес-спільноти Board на Закарпатті, розповіла про основну мету форуму: “У Zakarpattia Business Forum ми закладали комбо із бізнесу, нетворкінгу та відпочинку. Тому я бажаю вам, щоб кожен зловив класні інсайти для свого бізнесу, познайомився з максимальною кількістю нових людей і просто круто провів час. Дякуємо, що ви тут”.

Першим спікером став Дмитро Корчевський ― засновник комп’ютерної академії “ШАГ”, яка підкорила 22 країни світу. Бізнесмен поділився секретом 12 систем масштабування. Саме вони допомогли збільшити кількість філій академії до 166 точок по всьому світу.

Андрій Длігач, голова Advanter Group, розповів про сценарії майбутнього України, прогнози на 2022 рік, важливість створення колаборацій та наявності освіченого людського ресурсу: “Україна ― поцілована Богом країна. Зараз ми як стиснута пружина. Але нам тільки дай можливість почати”.

Панельна дискусія на тему: “Закарпаття ― регіон можливостей для колаборацій” об’єднала думки Василя Ябрика, Юрія Кочута, Вікторії Алексович, Андрія Мелеша та Нелі Лазар. Обговорили можливості співпраці з різними компаніями на території рагіону; вихід місцевої продукції на ринок України та світу; мотивацію працівників та побудову глобальних цілей бренду. Модератором дискусії виступила журналістка “Радіо свобода” — Власта Лазур.

Василь Ябрик, власник групи компаній Yabryk Management Group, наголосив: “Якщо років 10 тому студентів питали, чим ви хочете займатись, закінчивши університет, то хтось хотів стати чиновником чи силовиком. Тепер студенти кажуть про те, що вони хочуть стати підприємцями. Це той переломний момент, коли Україна змінилася”.

Продовженням дискусії став виступ Романа Кириловича, співзасновника компанії “Франч”. Він розповів про успішні кейси створення франшиз для Rozetka, Lviv Croissants та Нової Пошти. Спікер переконаний: закарпатські компанії також можуть масштабувати свій бренд в такому форматі та підкорити світ.

Роман Бабіцький, засновник Babitskyi Investment Management Company, розповів про правила інвестування: скільки можна заробити на інвестиціях в Україні та як не втратити власні гроші.

Друга панельна дискусія стосувалась доцільності, якості та ефективності бізнес-об’єднань в регіоні. Модераторкою виступила Росана Тужанська, головна редакторка видання Varosh.

Андрій Євтух, президент та співзасновник Core Business Club, передав головний меседж виступів: “Бізнес-об’єднання можуть змінити парадигму того, як сприймають Закарпаття. Важливо показати, що тут є люди, які виробляють ювелірні вироби, як Кочут. Важливо показати, що тут є люди, які виробляють воду, як “Крайна”. Ми не об’єднуємо компанії. Ми об’єднуємо особистостей”.

Виступ Андрія Федоріва пройшов у форматі “питання-відповідь”. Засновник Fedoriv Group поділився власними думками щодо майбутнього закарпатського крафту та розвитку Закарпаття як територіального бренду.

Завершив офіційну частину форуму виступ Андрія Худо, співвласника та Голови Наглядової ради Холдингу емоцій “!FEST”. Бізнесмен поділився власним досвідом партнерства, історіями стратегічного розвитку Львівської майстерні шоколаду, “П’яної вишні”, Видавництва Старого Лева та Fest Coffee Mission.

У залі супроводжуючих обговорили теми фінансової свободи та підтримки в сім’ї; перспективи майбутнього; секрети work-life balance та побудови нових знайомств. Спікерами стали Ірина Снітинська, Микола Дориченко, Олександра Грудзевич, Христина Яремкевич та Рената Ізай. MBA Kids International допомогли юним підприємцям створити свої бізнес-проекти.

Третій день форуму розпочався із екскурсії на завод “Крайна” ― виробництво мінеральної води, яку дарує саме серце Закарпаття. Василь Ябрик, власник підприємства, поділився історією заснування бренду та досвідом створення колаборацій. До кінця поточного року “Крайна” здійснить понад 500 партнерських проектів.

Завершенням Zakarpattia Business Forum став квест від MUSE Travel. Після поділу на команди ― учасники виконували завдання, знайомились з архітектурою, історією Ужгорода та локальними брендами.

Дякуємо за підтримку в проведенні форуму:

генеральному партнеру — найбільшій мережі лабораторій Закарпаття «Астра-Діа»;

офіційному партнеру — Babitskyi Investment Management Company;

партнерам: виробництву мінеральної природної води «Крайна», групі екологічних компаній MoECO, комунікаційній агенції BRPR, маркетинговій агенції GrowUp, бізнес-спільноті Board, страховій компанії ARX, компанії «Iдеал М BMW», мережі автозаправних станцій WOG, охоронній агенції «Легіон», виробництву молочної продукції «Молокія», рекламному агентству RED, кафе-кондитерській «Maletta dessertia»;

партнерам, які працювали з найменшими учасниками форуму: MBA Kids International та центру розвитку дітей «ЯСям»;

медіа-партнерам: PMG та Varosh.

Дізнатись більше про подію можна на офіційних сторінках Zakarpattia Business Forum в соціальних мережах.

Zakarpattia Business Forum, спеціально для Varosh