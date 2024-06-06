Свято ресурсності та безбар’єрності для дітей влаштували на Закарпатті

До Дня захисту дітей для вихованців інклюзивно-ресурсного центру Оноківської ОТГ на Ужгородщині провели свято ресурсносі та безбар’єрності.

На свято завітали близько 30 вихованців інклюзивно-ресурного центру з 4 сіл Оноківської громади, розповіла у коментарі Varosh директорка Центру надання соціальних послуг та безпеки громадян «Плішка» Марія Афіян.

«Ми хотіли зробити свято для вихованців центру, щоб вони відчули свою особливість і безбар’єрність. Також робили цей захід для батьків інклюзивних діток, які не завжди мають можливість відпочити», – сказала Марія Афіян.

На території Будинку культури у селі Гута для батьків із дітьми облаштували 7 локацій, на кожній із яких для учасників пропонували різноманітні активності. Дітей на святі розважали аніматори, працювала фітнес-платформа, рятувальники катали малечу на пожежній машині. Також діти могли покататися на конях, пограти у футбол, долучитися до майстер-класів з арттерапії та бавилися з мильними бульбашками.

«Загалом діти могли самостійно обирати, чим вони хочуть займатися в то чи інший момент. На кожній із локацій вони отримували бали, які наприкінці дня могли обміняти на подарунки, які ми підготували», – сказала Марія Афіян.

Поки діти розважалися та відпочивали на локаціях, у батьків була своя програма. Так, вони могли поспілкуватися з психологами, лікарями, зі спеціалістами з прав людини.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Марією Афіян та зі сторінки Представництва Уповноваженого ВРУ у Закарпатській області у Фейсбуці

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