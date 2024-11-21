Свято наближається: де цьогоріч працюватимуть Резиденції Святого Миколая на Закарпатті

Перша з Резиденцій відкриється вже 29 листопада.

Назустріч грудню заклади й установи на Закарпатті вже готуються до відкриття Резиденцій Святого Миколая. Наразі вже відомо, що три Резиденції працюватимуть в Ужгороді, Мукачеві та у Чинадієві.

Резиденція Святого Миколая у Мукачеві: 29 листопада-6 грудня

Першою відкриється Резиденція Святого Миколая у мукачівському замку «Паланок». Тут можна буде зустрітися зі Святим, починаючи з 29 листопада і до 6 грудня.

Резиденція працюватиме у Середньому дворі замку з 12 до 17 години. Впродовж цього часу тут можна буде поспілкуватися зі Святим Миколаєм, зробити світлину на новорічній фотозоні, написати листа з побажаннями. Також буде забезпечено музичний супровід для тих, хто очікуватиме.

Від до Резиденції – за звичайними квитками музею.

Резиденція Святого Миколая в Ужгороді: 3-8 грудня

Із 3 до 8 грудня зустрітися із Миколаєм Чудотворцем в Ужгороді можна буде у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Традиційно Резиденція працюватиме на території скансену у музейній Шелестівській церкві. Передбачена можливість колективних відвідувань з 11:00 до 13:00 та для індивідуальних візитів – з 15:00 до 18:00.

Охочих відвідати Резиденцію перед візитом просять попередньо записуватися за номером телефону: +380954240672.

Вхід – 100 гривень у благодійну скриньку при вході до Резиденції: всі зібрані кошти спрямують на закупівлю дрону для ЗСУ.

Резиденція у Чинадієві: 6 грудня

Лише 1 день – 6 грудня – діятиме Резиденція Святого Миколая у Чинадіївському замку «Сент-Міклош». Тут на відвідувачів чекатимуть зустріч із Чудотворцем, екскурсія замком, катання на замковій кареті, майстер-класи, казкове підземелля та святковий концерт.

За попереднім записом в Резиденції можуть прийняти й організовані шкільні групи.

Номер телефону для реєстрації на візит: 0994445508 (Юрій).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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