Музичне життя Закарпаття не знає паузи: серпень і початок вересня принесли одразу кілька яскравих прем’єр. Від чуттєвих дуетів до діалектних фіглів і танцювальної електроніки — зібрали найцікавіше.

Сергій Паллаг та Соня, “Всі твої сенси”

У серпні вийшов у світ відеокліп на пісню “Всі твої сенси”, яку спільно виконали музикант та гітарист Сергій Паллаг та співачка Софія Бачинська. Власне, музику до пісні створив Сергій, слова написала Софія.

Локацією для зйомок кліпу став Мукачівський історичний музей.

“Всі твої сенси” – пісня про сенси двох людей, які перетнулись на певному відрізку часу, щоб про це розповісти, поговорити. В сучасному світі сенси – це життя кожного з восьми мільярдів людей, особистих історій. Світ став мультисенсним, але наш трек – про вічне: діалог між чоловіком та жінкою.

Роберт Тіводар, “Родивимся у Карпатах”

Також у серпні трек з анімованим відеокліпом “Родивимся в Карпатах” презентував виноградівський музикант і співак Роберт Тіводар.

Пісня виконана закарпатським діалектом, у фіглярській, жартівливій, манері, але на серйозні теми — про любов до рідного краю та збереження Карпат.

Макс Пташник та IHRYK, “Забався”

Після трьох років спільної роботи спільний новий альбом “Забався” презентували Макс Пташник та IHRYK – хіп-хоп та R&B виконавець з Ужгорода.

Робота над альбомом розпочалася навесні 2022 року. Тоді артисти об’єдналися, аби створити спільний матеріал, покликаний додати світла у важкі дні, які переживала країна. Перші демо й основні партії записували у львівській квартирі та студії Макса. А професійного звучання релізові додав французький звукоінженер, який займався фінальним мастерингом. До альбому увійшло п’ять легких і радісних треків. Центральним став однойменний трек “Забався” — із виразним поєднанням текстів артистів, унікальної манери читки Ігоря та несподіваним репом від Макса.

TYUPA, “Hold Me”

Електронний музичний дует з Ужгорода TYUPA презентував новий мініальбом та відео до композиції “Hold Me”.

“Hold Me” – це трек про пам’ять і почуття втрати, які залишають слід у серці. Гіпнотичний техно-біт поєднується з меланхолійною атмосферою, створюючи напружений і водночас ніжний настрій. Це музика про те, як минуле нагадує про себе й змушує шукати світло навіть у темних спогадах.

Rock-H, “Білявочка”

На початку осені закарпатський гурт Rock-H презентував кліп на пісню “Білявочка”. Відео зняте на тлі неймовірної краси недоторканих карпатських вершин.

“Зараз, коли питання збереження довкілля постало в Закарпатті з новою силою, ми закликаємо до усвідомленого ставлення до природи. Карпати належать усьому українському народові, і доступ до прийняття рішень щодо використання цього національного багатства також повинен бути наданий усьому суспільству, адже якщо ми знищимо недоторканість наших гір, то ошукаємо наступні покоління”, – зазначають музиканти в описі до відео..

Також артисти зауважують: “Тільки прозоре, зважене та усвідомлене використання ресурсів та багатств на користь переважаючої більшості суспільства забезпечить нашому народові сталий розвиток і прогрес”.

