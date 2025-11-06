Світовий рекорд: українець у 3 роки самостійно піднявся до базового табору Евереста

Майже 4-річний українець (3 роки і 11 місяців) Арсен Дубовенко самотужки подолав свій перший підйом на базовий табір Еверест. Хлопчик йшов пішки з міста Лукла до базового табору Евереста, встановивши рекорд як наймолодший і найшвидший серед наймолодших. Відтак, він пройшов самотужки приблизно 65 км за 7 днів. “Ми не несли його на руках, чи в інших засобах. Він подолав всю дистанцію до EBC (Everest Base Camp) та назад своїми ногами”, – сказали в коментарі Varosh батьки дитини. Сталося це 11 листопада 2024 року.

Те, що Арсен встановив рекорд, батьки хлопчика зрозуміли, коли подивилися минулі досягнення, які встановили 4-річна Зара з Чехії та 5-річний Аб’ян з Сингапуру. Цей рекорд офіційно не зареєстрований, але надихає, каже батько хлопчика, Віктор Дубовенко.

Сімейна пригода без примусу

– Ми піднімалися до табору всією сім’єю, з нашими старшими синами, Артуру було 11 років, Аарону 7 і для Арсена це було перше сходження, – розповіла Varosh мама малюка, Іванна Дубовенко. – Ми жодним чином не тиснули і не підганяли дітей, взяли собою про всяк випадок дитячий carry baby, бо ж підйом не з легких. Ми багато досліджували, як діти, які самостійно піднімались, себе почували, які були труднощі і виклики, аналізували, як ми можемо запобігти цим явищам, складали план, як ми будемо діяти в разі гірської хвороби, а що, якщо він не зможе йти, буде втомлений і капризний.

Але дорогою хлопцям було весело підіймаися: вони гралися, змагались, хто швидший, кидали камінці в річку, рахували колони яків і мулів, подорожні зачіпали Арсена запитаннями і захоплювались ним, знімали відео і робили фото. Жінка розповіла: майже всю подорож всі добре почувались, перед самим ЕВС, коли залишилось іти десь годину, то в кожного трохи боліла голова, але з ними був гід, який сказав, що це нормально.

Сьогодні, коли минув майже рік, Іванна Дубовенко каже: після сходження Арсен дуже радів з тієї подорожі і весь час, коли бачив гори, тягнув батьків у похід. Офіційно зафіксувати рекорд Арсена батькам не вдалося:

– Коли ти бачиш, як люди радіють, що дійшли до табору, бо це не легка прогулянка, і ти знаєш, що малюк це зробив, то хочеться, щоб про це знали. Не заради слави, а тому, що це правда – він наймолодший, хто піднявся до табору, – каже жінка.

Що таке базовий табір Еверест

Базовий табір Еверест (Everest Base Camp) у Непалі розташований на висоті приблизно 5364 метри над рівнем моря. Найчастіше туристи та альпіністи вирушають до нього з селища Лукла, що на сході Непалу, воно розташоване на висоті приблизно 2860 метрів над рівнем моря.

Перехід від Лукли до базового табору Евересту зазвичай займає 8-12 днів. Цей час включає дні, відведені для акліматизації, що є важливим для запобігання висотної хвороби. Загальна тривалість всього маршруту, включаючи повернення до Лукли, становить приблизно 15-18 днів, залежно від обраного графіка та індивідуальних особливостей мандрівників.

Дубовенки подолали шлях до табору за 7 днів, тому що пропустили 1 день акліматизації та радіальну прогулянку у селищі Pheriche:

– Ми вирішили це зробити, бо вже жили більше року в Катманду на висоті 1400м і мали певну акліматизацію, – пояснила Іванна Дубовенко. – Ми спостерігали на самопочуттям дітей та нашим перед тим, як прийняти це рішення.

Насамкінець додамо кілька цікавих фактів:

Перша українська експедиція на Еверест – найвищу гору світу – відбулася в 1999 році. Український прапор на вершині розгорнула передова група у складі керівника Владислава Терзиула, Василя Копитко і Володимира Горбача.

Першою жінкою-українкою на Евересті стала Ірина Галай, котра здійснила сходження 20 травня 2016 року разом з Віктором Бобком.

Ірина Галай: Бажання, віра в себе, наполегливість – ось мій рецепт як “зробити” Еверест

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Іванною Дубовенко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.