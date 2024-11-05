Команда ютуб-каналу Суспільного “Антропологія” з проєктом світоглядних експедицій “Інструкція. Смисл” презентувала епізод, присвячений Закарпаттю. Це четвертий епізод проєкту і називається “Прихисток”.

В Ужгород команда проєкту вирушила в пошуках прихистку душі, розуму й серця, кажуть у проєкті. Героями випуску стали отець Богдан Савула, настоятель Горянської ротонди — одного з найдавніших храмів України та митець Олекса Манн.

— З ними ми говорили про те, як Віра й Мистецтво допомагають знайти відповіді на найскладніші питання людського буття. Ми також не обійшли увагою розмову про феномен Закарпаття – регіону, який упродовж століть, перебуваючи під владою інших держав, зумів зберегти свою українську ідентичність, і тепер став прихистком для багатьох людей з України по той бік Карпат.

Раніше проєкт «Інструкція» на каналі «Антропологія» створювався у форматі інтерв’ю: це були розмови про українську ідентичність з тими, хто цю ідентичність створює і осмислює. Та починаючи з весни 2024 року команда «Інструкції» вийшли зі студії на повітря. На чолі з ведучим Іваном Семесюком подорожували Україною, та досліджували розмаїття українських ідей.

«Шукаючи глибоких розмов на духовно-філософські теми, наша експедиція подорожує із заходу на схід, з півдня на північ нашої країни. Через мандри й діалоги з героями, запрошуємо ширшу глядацьку аудиторію до роздумів про розуміння самих себе. Ми переконані: філософія – це захоплююча пригода, і для неї більше пасує динамічне документальне кіно, ніж статична розмова в камерній студії», – розкриває ідею формату нового сезону команда проєкту.

Відтак, доступні для перегляду вже чотири серії: в Івано-Франківську, Ніжині та Батурині, Харкові та Ужгороді. Відповідно, серії назвали “Логос”, “Шляхта”, “Межа” та “Прихисток”. Назву кожної серії зумовлює тематика випуску, — пояснили Varosh. Загалом у рамках проєкту відзнято 12 серій, наступна буде з Ізюму.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Антропологія”, на головній світлині — Іван Семесюк

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