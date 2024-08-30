Світлина ужгородської фотохудожниці отримала срібло на міжнародному фотоконкурсі

Світлина ужгородської фотохудожниці Кетрін Кіш, яку вона зробила торік у рамках соціальної фотосерії “Свідомість”, отримала друге місце в міжнародному фотоконкурсі репортажного фото LIFEPRESSPHOTO – INTERNATIONAL SALON OF REPORTER PHOTOGRAPHY. Вся серія світлин була присвячена забрудненню навколишнього середовища, — розповіла дівчина Varosh.

— Так сталося, що нагороду я помітила тільки тепер, — пояснила Кетрін Кіш. — Зайшла в свій профіль на сторінці фотоконкурсу, а там — друге місце за світлину з серії “Свідомість”, присвячену забрудненню навколишнього середовища. Сукню, в якій я тоді фотографувала модель — Аліну Цихуш — я обшивала сміттям сама, вечорами, коли часто відключали світло. Ідея полягала в тому, щоб показати сміття в творчому ракурсі.

Аліну в сукні дівчина фотографувала на проблемних для Ужгорода локаціях: на площі Театральній, на пішохідному мості, на місці зруйнованого фонтану перед муздрамтеатром.

Згодом у приміщенні Обласної наукової бібліотеки Кетрін Кіш відкрила соціальну виставку світлин у рамках фотопроєкту «Щастя». Він охоплював три серії фотографій, де осмислюються соціальні проблеми суспільства: «Свідомість» – проблема забруднення довкілля; «Самотність» – проблема самотності в сучасному світі та подолання радянських стереотипів; «Трансформація» – проблема ейджизму та самореалізації, незалежно від віку.

— Нагорода стала несподіванкою для мене, — каже фотохудожниця. — Вона дочекалась мене і організатори надіслали мені її поштою. Дякую журі та неймовірним учасникам, хто допомагав мені створити цю серію світлин: модель: Аліні Цихуш, за неймовірний макіяж і зачіску від Лівії Ярош та асистентці Емілії Фелдеш.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Кетрін Кіш

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