Світлина ужгородського фотографа Михайла Дороговича здобула золоту медаль FIAP

Робота ужгородського фотомитця Михайла Дороговича отримала золоту медаль FIAP (Міжнародної федерації фотомистецтва) на 20-му Міжнародному салоні художньої фотографії “Фотовернісаж на Покрову, 2025” у Рівному.

“Золото” здобула світлина із серії “Високогірні мешканці Карпат”, яку відзначило міжнародне журі у категорії кольорової фотографії.

“Це золота медаль FIAP – міжнародна нагорода. Для мене це велика честь, адже конкурс – один із найпрестижніших в Україні. Я вдруге беру участь у “Фотовернісажі”, торік мав срібло, а тепер – золото”, – розповів у коментарі Varosh Михайло Дорогович.

Свою переможну світлину Михайло Дорогович зняв у селі Стебний на Рахівщині, у співпраці з місцевими мешканцями.

Окрім золотої медалі, фотомитець отримав також почесну відзнаку FIAP – “блакитну стрічку” за іншу свою роботу. Відзнакою нагородили жіночий портрет із серії “Роми келделларі” Михайло Дороговича.

Нагородження переможців та презентація виставки відбулися 14 жовтня у Рівному, далі експозиція мандруватиме Україною та за кордоном.

Ювілейний салон із 20-річною історією

Міжнародний салон “Фотовернісаж на Покрову” щороку об’єднує сотні митців із різних країн світу. Цьогорічний ювілейний конкурс став рекордним: на розгляд журі надійшло понад 3 тисячі робіт від 183 фотохудожників з 34 країн світу.

Світлини оцінювало міжнародне журі: Garik Avanesian (Чехія), Lu Ming (Китай) та Jaroslav Gutek (Словаччина).

“Процес оцінювання відбувається за міжнародними стандартами FIAP, все максимально об’єктивно. Журі не бачить імен авторів чи країни, звідки подано роботи. Тому для мене ця перемога особливо цінна”, – зазначив Дорогович.

Загалом було присуджено 81 нагороду, гран-прі здобув британський фотограф Петер Хаєт.

Незмінним організатором салону, який проводять з 2006 року, є директор Музею фотографії в Рівному Олександр Харват.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh



