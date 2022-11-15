Світловідбивні елементи встановлюють в Ужгороді на пішохідних переходах

На 20 пішохідних переходах у найбільш пожвавлених районах Ужгорода, у місцях, де найбільш інтенсивний рух автівок, встановлять спеціальні світловідбивні елементи. Про це повідомили в Ужгородській міськраді.

У департаменті міської інфраструктури сказали, що такі елементи значно покращують видимість на дорозі у вечірній час, до кінця тижня встановлять їх на двох десятках переходів.

“Як відомо, Ужгород, як і більшість міст України перейшов на економію електроенергії через наслідки обстрілів російським агресорами, зокрема поки що не вмикають вуличне освітлення, — повідомляють у міськраді. — Укотре просимо водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху, пішоходів, велосипедистів – носити світловідбивні елементи на одязі або наплічниках, щоби бути помітними у темну пору”.

Varosh

Фото: Ужгородської міської ради

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