Свідомо пити якісну каву навчають у Мукачеві під час Expresso tour

Тур кавовими точками міста з розповідями про історію напою та кавопиття на Закарпатті, про те, що таке — якісна кава і як її розрізняти з’явився нещодавно в Мукачеві. Організували його перш за все з освітньою метою, розповіла Varosh кавова технологиня, координаторка спільноти Specialty Coffee Assotiation Катерина Кича, співініціаторка створення туру.

Втілюють ідею три людини — Катерина Кича, яка проводить людей етапами підготовки і перевтілення кави із зерна в напій, Олександр Шершун як історик, який доповнює екскурсію історичними відомостями та гідеса Яна Шершун, за якою історично-екскурсійна подача туру.

— Назва туру — Expresso tour — з’явилась спонтанно і здалась нам дуже вдалою, адже саме закарпатцям властиво часто називати цей напій “експресо” замість “еспресо”, — розповіла Яна Шершун. — Це перші професійні тури з дегустацією кави в Україні. Раніше такі тури проводили звичайні екскурсоводи. Тепер же ми напоїмо смачною якісною кавою, розповімо, яка вона — кава по-закарпатськи і ще навчимо людей розуміти і розрізняти якісну каву та кавові напої.

Ідея виникла ще торік, однак через різні причини призупинилась, потім Олександр Шершун пішов на фронт, та все ж попросив дівчат таки реалізувати кавові тури. Перша екскурсія вже відбулась 18 серпня, команда наразі орієнтується тільки на Мукачево.

Кава по-закарпатськи та шитимені

Тур розробляли, спираючись саме на закарпатський колорит, радилися зі старшими людьми, каже Яна Шершун. Так переконалися, що закарпатці п’ють каву з маслом і не мислять собі її без тістечка (або ж шитимені, по-закарпатськи).

— Тобто, Expresso tour — це історична екскурсія, яка охоплює дегустацію в одній з кав’ярень міста кави по-закарпатськи та місцевої шитимені і потім — екскурсія на Першу закарпатську мануфактуру кави, яка недавно запрацювала. Там показуємо людям, як зберігається, обсмажується, охолоджується, фасується тощо. Після цього переходимо до капінгу, тобто професійної дегустації кави прямо там, на заводі.

Кава і Закарпаття

Спочатку Expresso tour — це мав бути просто похід кав’ярнями Мукачева з розповіддю про історію цього напою в регіоні. Але обставини змінилися і зрештою до туру доєднався десерт — тістечко Ріґо Йончі, який випікають спеціально для групи — і історична довідка.

— Зрештою, вийшов реально перший академічний, ґрунтовно досліджений тур з історичною довідкою, — каже Катерина Кича. — На мені — дегустаційна частина. Я проводжу екскурсію мануфактурою, розповідаю деталі обсмажки і проводжу професійну дегустацію. Ми вчимо звичайного споживача професійно оцінювати каву.

Культура споживання кави на Закарпатті — не така, як у всій Україні. За статистикою продажів у рітейлі, на Закарпатті 70% напоїв припадає на чорні напої, зокрема еспресо, каже фахівчиня. Американо на Закарпатті п’ють рідко. 30% — це білі кавові напої: капучино, лате тощо. На решті території країни картина зворотня: 70% — білі кавові напої, 30 — еспресо.

— Тобто, культура споживання еспресо на Закарпатті прекрасна! Потрібно тільки навчитися розрізняти справді якісний напій від несправжнього, від кавової підробки. Часто на Закарпатті можна зустріти контрафактну каву і от як її впізнати — теж вчимо на дегустації, — пояснила Катерина Кича.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані співрозмовницями

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