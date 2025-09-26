Суд зобов’язав Ужгородську міськраду визнати будівлю стоматполіклініки об’єктом культурної спадщини

Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Закарпатського окружного адмінсуду. Відповідно до рішення, виконавчий комітет Ужгородської міськради зобов’язаний надати будівлі обласної стоматологічної поліклініки на набережній Незалежності статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, міська рада повинна виготовити відповідні документи та вжити заходів для внесення цієї споруди до Переліку об’єктів культурної спадщини.

Будівля стоматологічної поліклініки є частиною архітектурного комплексу “Малий Галагов“, що входить до історичного ареалу Ужгорода. Цей район планують номінувати на включення до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

У коментарі Varosh у прокуратурі зазначили: внесення будівлі до переліку щойно виявлених об’єктів надасть їй охоронний статус і заборонятиме проведення будь-яких робіт, здатних завдати шкоди, без погодження з органами охорони культурної спадщини. У майбутньому це також відкриє шлях до включення споруди до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Судовий спір за збереження лікарні

Паралельно триває інший судовий процес — щодо рішення Закарпатської обласної ради про ліквідацію комунального підприємства “Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка”.

Так, у березні 2024 року облрада проголосувала за ліквідацію закладу, мотивуючи це його фінансовими проблемами. У коментарі Varosh перший заступник голови облради Андрій Шекета пояснював: поліклініка накопичила значні борги, а обласний бюджет не міг додатково покривати зарплати персоналу — лише комунальні послуги й обладнання.

У червні 2024 року це рішення оскаржила Закарпатська обласна прокуратура, вважаючи його незаконним. У відомстві посилаються на ст. 49 Конституції України та ст. 16 Закону “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, які забороняють скорочення мережі медичних закладів.

Позов заявлено у 2024 році за результатами розгляду звернення трудового колективу стоматологічної поліклініки. Закарпатський окружний адмінсуд закрив провадження у справі через непідсудність спору. Однак прокуратура оскаржила ухвалу, і вже постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду позовну заяву направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції. На даний час судовий розгляд у справі триває.

Varosh направив інформаційний запит до Ужгородської міськради. В ньому редакції просить повідомити, чи доведено до відома судове рішення про виготовлення документації для внесення будівлі обласної стоматполіклініки у Перелік охоронюваних об’єктів. Чи розпочато вже процес підготовки відповідної документації та в які терміни це буде зроблено.

Тетяна Клим-Кашуба

Фото з відкритих джерел

