Суд заарештував ексочільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 4 серпня, відправив під варту строком на два місяці колишнього очільника Луганської обласної та Мукачівської районної адміністрацій Сергія Гайдая, повідомляє видання DW. Його підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлею дронів і засобів РЕБ.

Водночас суддя Ігор Строгий залишив Гайдаю можливість вийти під заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.

Адвокати просили звільнити підзахисного на поруки військових та обіцяли оскаржити запобіжний захід, оскільки вважають заставу невідповідною доходам ексчиновника.

НАБУ з березня розслідувало можливу змову за участю Гайдая

Прокурор САП Віталій Рибалкін розповів на засіданні суду, що НАБУ від березня 2025 року розслідувало ймовірну змову між Гайдаєм, народним депутатом Олексієм Кузнєцовим, керівником Рубіжанської міської військової адміністрації Андрієм Юрченком, командиром військової частини Нацгвардії Василем Мишанським та керівниками приватних підприємств, що постачали дрони та засоби РЕБ.

Правоохоронці, посилаючись на численні записи розмов підозрюваних, стверджують, що поставки відбувалися за завідомо завищеними цінами. Різницю, яку співрозмовники називали «домашнім завданням», Кузнєцов, Гайдай, Юрченко і Міщанський нібито ділили між собою.

Повідомляється, що під час обшуку у помешканні Гайдая знайшли купюри, помічені під час контролю над однією з угод.

Гайдай обіцяв «піти на фронт, коли це все закінчиться»

Гайдай свою провину заперечує. «Я ніколи в житті не просив нікого завищувати ціни заради особистої вигоди», – сказав він журналістам перед засіданням.

При цьому він визнав, що деякі бізнесмени, які постачали на фронт дрони, робили внески до його іменного благодійного фонду. За ці гроші Гайдай регулярно їздив з Закарпаття до лінії фронту на Луганщині, ремонтував автівки для військових та купував для них різне приладдя.

«Можливо, хтось з таких бізнесменів і завищував суми контрактів на розмір свого благодійного внеску, я не можу таке виключати, але я такого не вимагав», – заявив він.

Гайдай також сказав, що не збирається «нікуди тікати», а «коли це все закінчиться, піде на фронт», додає «Суспільне».

Що передувало?

Сергій Гайдай, уродженець Сєвєродонецька на Луганщині, має значний досвід на державній службі. У 2015–2018 роках очолював Мукачівську районну адміністрацію на Закарпатті.

З 25 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року Гайдай був головою Луганської обласної державної (військової) адміністрації. Після звільнення з посади очільника Луганщини у березні 2023 року, Сергій Гайдай 15 березня 2024 року знову був призначений головою Мукачівської районної державної адміністрації.

2 серпня Уряд направив Президенту проєкт розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Того ж вечора Президент України Володимир Зеленський підписав відповідне розпорядження.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

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