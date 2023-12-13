Суд визнав недостовірною інформацію Ужанського нацпарку щодо вбитої ведмедиці

Господарський суд Закарпатської області визнав недостовірною інформацію, яку виклав Ужанський національний природний парк стосовно вбивства прикордонниками ведмедиці та фотографування військовослужбовцями Державної прикордонної служби України на фоні вбитого ними ведмедя. Про це з’явився відповідний допис на сторінці національного парку.

“Вся інформація, викладена в даному контексті, являється недостовірною та виключно особистими думками та припущеннями автора, який від імені Ужанського національного природного парку здійснив дану публікацію та яка жодними ні документами, ні доказами не підтверджена”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, Чопський прикордонний загін 16 травня 2023 року подав позов до господарського суду в Закарпатській області щодо захисту ділової репутації.

— 14 листопада господарським судом прийнято рішення, яким ухвалено задовольнити наш позов і зобов’язати Ужанський національний природний парк спростувати недостовірну інформацію, викладену в соцмережах і дати спростування визначеног тексту, — сказала Varosh речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. — Судове рішення набрало чинності 12.12.2023.

Питання вбивства ведмедиці господарський суд не вирішував, пояснила речниця, кримінальне провадження в цій справі ведеться. Судове провадження почали за фактом виявлення злочину. В Нацполіції Varosh сказали, що справа наразі перебуває в ДБР.

— Опротестовувати рішення ми не будемо, сплатимо судові витрати на користь 94 прикорд лнного загону Держприкордослужби, — сказав Varosh юрист Ужанського нацарку Василь Кірик. — Ті люди, які дали ту публікацію, вже в нас не працюють, вони не мали цього робити, бо це неправда була.

Varosh,

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