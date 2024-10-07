Суд відмовився закривати справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті

У Воловецькому районному суді триває розгляд справи про групове зґвалтування неповнолітньої дівчини у Верхніх Воротах.

У серпні 2021 року троє учнів 10 класу заманили на рік молодшу від себе односелицю в підвал, де здійснили над нею сексуальну наругу. Вирок у справі Воловецький районний суд виніс у 2023 році, звільнивши хлопців від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки.

Вирок в апеляції оскаржила юридична компанія «Міллер». Влітку 2023 року Закарпатський апеляційний суд повернув справу на новий розгляд до Воловецького районного суду.

Після рішення суду першої інстанції й поки триває новий розгляд справи, хлопці не перебувають під вартою. До них взагалі не застосований будь-який запобіжний захід, а тому вони можуть абсолютно вільно переміщатися, повідомили у коментарі Varosh представники потерпілої та адвокати юридичної компанії «Міллер» Наталія Баранова та Ілля Воробйов.

«Щодо дівчини, ми не будемо нічого коментувати про її приватне життя – це конфіденційна інформація, яка захищена законом і потребує поваги, адже вона не публічна особа. Більше того, наші адвокати займають дуже жорстку позицію по відношенню до тих, хто має намір втручатися в приватне життя дівчини. Зокрема, ми ініціюємо кримінальні справи проти громадян, медіа, ток-шоу за статею 182 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу», – пояснили юристи компанії.

Тим часом, у вересні та жовтні відбулось кілька судових засідань у справі, на яких допитували свідків обвинувачення, а також частково свідків захисту.

3-го жовтня допити закінчилися, а вже 4 жовтня адвокати обвинувачених подали клопотання про закриття провадження, чим відтермінували судові дебати. Своє клопотання адвокати обвинувачених пояснили тим, що потерпіла не відвідує засідання і це, на їхню думку, свідчить про відсутність підтримки обвинувачення.

«Однак адвокати потерпілої та прокурори раніше клопотали перед судом про її неучасть на кожному засіданні, щоб уникнути ретравматизації – це поширена та обґрунтована практика в справах, пов’язаних із сексуальним насильством. Постійна присутність на суді змушувала би потерпілу знову й знову переживати травматичний досвід», – розповіли у юридичній компанії «Міллер».

Від 4 жовтня суддя перебував у нарадчій кімнаті і нині виніс рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання.

Наразі сторона захисту готується до судових дебатів, що відбудуться наприкінці жовтня.

Передісторія

24 серпня 2021 року в селі Верхні Ворота на Воловеччині троє 10-класників середньої школи запросили знайому дівчину, 9-класницю в підвал помешкання одного з хлопців. Там вони по черзі здійснили статеву наругу над дівчиною, використовуючи пальці рук, і відзняли процес на телефон. Згодом це відео поширили в інтернеті і між учнями школи, в якій навчались і вони, і зґвалтована дівчина.

За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 ККУ – Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. В процесі розслідування справу перекваліфікували на насильство, яке, начебто, здійснювалося без проникнення в тіло потерпілої.

На суді всі троє ґвалтівників визнали свою вину.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд оприлюднив вирок: за ч.3 ст. 153 – Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи, яка передбачає покарання у вигляді позбавленная волі на строк від 5 до 7 років. І одночасно з тим, відповідно до ст. 104 суд звільнив ґвалтівників від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки. Окрім того, ґвалтівників зобов’язали виплатити постраждалій 180 тис грн – по 60 тис грн кожний.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Katrin Bolovtsova, Pexels

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