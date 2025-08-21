Суд в Ужгороді ухвалив рішення на користь вітряків на Руній. Далі – апеляція

Закарпатський окружний адміністративний суд залишив чинним детальний план територій для зведення вітроелектростанцій на полонині Руній.

Сьогодні суддя Ярослава Калинич під час відкритого засідання оголосила результативну частину рішення за позовом громадської організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) до Тур’є-Реметівської сільської ради.

Так, суд відхилив позов і залишив чинним детальний план територій, затверджений Тур’є-Реметівською сільською радою під будівництво ВЕС на полонині Руній (Рівній).

У разі, коли б суд скасував детальний план території (ДПТ), документ би втратив законну силу і не міг би бути підставою для містобудівної діяльності. Якщо ж на основі ДПТ вже ведеться будівництво, воно мало б бути призупинено або припинено.

Після оголошення рішення суду прихильники ідеї будівництва ВЕС на Руній скандували у залі засідань «Дякуємо». Тоді як від противників задуму зведення вітряків на полонині лунало «Ганьба».

Коментуючи рішення суду, адвокат третьої сторони у справі Сергій Севостьянов зауважив: «В принципі, ми очікували саме такого результату, наші доводи були почуті й правильно оцінені. Всі аргументи відповідача і нас як третьої сторони були повністю правовими та законними».

Водночас додав, що у разі апеляційного оскарження готові відстоювати свою позицію далі: «Згідно з судовим процесом будемо подавати свої контрпропозиції та аргументи. Але чи оскаржуватимуть опоненти – краще запитати у них».

Представниця позивача, юристка ЕПЛ Ольга Мелень-Забрамна, своєю чергою, заявила: організація готується оскаржувати рішення в апеляції і готова до тривалого процесу – аж до звернення до Верховного Суду України.

«Ми будемо оскаржувати це рішення. Сподіваємося, що апеляційний суд, а в разі потреби й Верховний Суд, детальніше розглянуть справу. На жаль, у цьому випадку суд однобоко підійшов до оцінки таких серйозних планів розвитку вітроенергетики», – сказала юристка.

Вона також підкреслила, що розгляд справи колегією суддів міг би дати більш зважене рішення. Раніше у справі позивачі клопотали перед судом про колегіальний розгляд, адже справа налічує 9 томів. Однак суд таке клопотання не задовольнив.

«Коли є колегія, завжди враховуються різні думки, а не лише позиція одного судді. Це робить рішення більш об’єктивним. Ми подивимося обґрунтування позиції суду, коли отримаємо повний текст рішення», – сказала Ольга Мелень Забрамна.

Для виготовлення й оприлюднення повного тексту рішення суд має 10 днів, додала юристка. Після чого на подання апеляції у сторін буде 30 днів.

30 вітряків на Руній

Як повідомляв Varosh, на полонині Руній (Рівній) в Закарпатській області товариство «Вітряні парки України» планує збудувати 30 вітроелектроустановок.

Детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила 23 травня 2024 року. Рішення сільради у суді оскаржила Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”, аргументуючи, що детальний план територій був затверджений із порушеннями.

Також позивачі зазначають, що процес затвердження детального плану території вимагає спершу розробки й ухвалення схеми планування окремої гірської території. Однак наразі такої схеми не існує.

У січні 2025 року Міндовкілля своїм наказом призупинило розгляд адміністративних документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Без такого висновку розпочинати будівництво забудовник не має права.

Тоді як навесні цього року на полонині Руній розпочалися підготовчі роботи з монтажу й установки фундаментів під вітряки. Їх забудовник проводить без висновку ОВД і на підставі дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування.

Перед цим для будівництва автомобільної дороги, що веде на полонину Руну, вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

Полонина є територією особливого природоохоронного інтересу, тоді як Україна має міжнародні зобов’язання щодо збереження важливих для Європи оселищ диких тварин і рослин, які знаходяться на даній території та перебувають під охороною Бернської конвенції.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторські

