Суд оголосить рішення у справі вітряків на полонині Руній 21 серпня

Сьогодні, 11 серпня, у Закарпатському окружному адміністративному суді завершився розгляд справи з оскарження затвердженого детального плану територій під будівництво ВЕС на полонині Руній.

Нині у суді після оголошеної технічної перерви продовжилися дебати сторін, після чого вони також мали право на репліки.

На засідання з’явилися представники позивача – юристки організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) Ольга Мелень-Забрамна та Юлія Францішкевич-Вирста. Також на стороні позивача як третя особа виступала адвокатка Наталія Майстренко.

Наталія Майстренко демонструє світлину із фіксацією поточного стану справ на Руній

З’явилися на суд і представники відповідача – юрист Тур’є-Реметівської сільради, адвокат Михайло Ільницький, а також як третя особа – представник ТОВ «Вітряний парк Турянський», юрист Кирило Шевченко.

Охочих потрапити на засідання як слухачі було так багато, що вмістити всіх зала засідань не змогла. Люди прийшли з транспарантами, що містили гасла як проти встановлення вітряків на Руній, так і в підтримку цієї ідеї.

За рішенням суду, в залу засідань допустили по кілька людей від кожної сторони. Відтак засідання впродовж двох годин тривало у супроводі плакатів, які люди весь час тримали на виду.

Під час дебатів позивачі вкотре наводили аргументи, чому, на їх думку, громадські обговорення детального плану територій під будівництво ВЕС на полонині, а відтак і громадські слухання відбувалися з порушеннями. Окремо акцентували на дотриманні процедури проведення та якості стратегічної екологічної оцінки.

Також нагадали, що процес затвердження детального плану території вимагає спершу розробки й ухвалення схеми планування окремої гірської території. Однак наразі такої схеми не існує.

Представники відповідача натомість доводили, що розробка й затвердження детального плану території під будівництво відбувалася згідно з чинним законодавством.

Загалом справа об’ємна й нараховує 9 томів. Тож після завершення фінальної стадії дебатів і заслуховування реплік суддя Ярослава Калинич оголосила перерву на 10 днів для дослідження всіх доказів і ухвалення рішення.

Рішення у справі – чи скасувати детальний план території під будівництво вітряків на Руній, чи відхилити позов – буде оголошено у Закарпатському окружному адміністративному суді 21 серпня о 15:00.

Вітряки на Руній

Як повідомляв Varosh, на полонині Руній (Рівній) в Закарпатській області товариство «Вітряні парки України» планує збудувати 30 вітроелектроустановок.

Детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила 23 травня 2024 року. Саме це рішення нині оскаржується у суді.

У січні 2025 року Міндовкілля своїм наказом призупинило розгляд адміністративних документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Без такого висновку розпочинати будівництво забудовник не має права.

Однак навесні цього року на полонині Руній розпочалися підготовчі роботи з монтажу й установки фундаментів під вітряки. Їх забудовник проводить без висновку ОВД і на підставі дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування.

Перед цим для будівництва автомобільної дороги, що веде на полонину Руну, вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

Полонина є територією особливого природоохоронного інтересу, тоді як Україна має міжнародні зобов’язання щодо збереження важливих для Європи оселищ диких тварин і рослин, які знаходяться на даній території та перебувають під охороною Бернської конвенції.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторські

