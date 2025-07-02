Сучасні STEM-лабораторії і навчання вчителів: міжнародний проєкт для модернізації шкільної освіти стартував на Закарпатті

На Закарпатті стартував міжнародний освітній проєкт «STEMLab Synergy: формування навичок майбутнього в українських і румунських школах».

Метою проєкту є модернізація STEM-освіту у школах українського Закарпаття та румунського міста Сату Маре, підготовка вчителів та залучення учнів до сучасного наукового середовища.

STEM підхід чимдалі більше набуває популярності в освітньому просторі України. Таке навчання охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics), поєднуючи креативність і технічні знання.

У межах проєкту в Україні передбачено створення STEM-хабу на базі Ужгородського національного університету з чотирма лабораторіями для 22 шкіл Ужгорода. Це дозволить школярам безплатно користуватися сучасною лабораторною базою на факультетах університету: біологічному, фізичному, хімічному й математичному.

Як зауважив проректор УжНУ Ігор Король, проєкт є можливістю модернізувати лабораторну інфраструктуру, навчити викладачів нових підходів і підвищити привабливість спеціальностей університету. А в довгостроковій перспективі – також сприятиме підготовці затребуваних кадрів для ринку праці в регіоні та за його межами.

8 тисяч учнів та щонайменше 100 вчителів

Крім покращення освітньої інфраструктури, проєкт зосереджений на професійній підготовці вчителів та мотивації школярів. Так, в його межах заплановане проведення масштабної кампанії для подолання стереотипів щодо STEM-професій, ярмарки кар’єри та конкурс для школярів. Також у межах проєкту відбудеться транскордонний табір.

«Проєкт створює реальні можливості для шкіл, передусім в Ужгороді та Закарпатті, долучитися до сучасної STEM-освіти. Ми надаємо інструменти, платформи й партнерства для підвищення кваліфікації вчителів, розвитку лабораторної бази та залучення до міжрегіональної співпраці з фахівцями, які пройдуть навчання у рамках проєкту», – повідомила керівниця проєкту STEMLab Synergy, представниця Асоціації проєктних менеджерів «ЯДРО» Ксенія Охотник.

Загалом заплановано, що за час втілення проєкту у STEM-ініціативах візьмуть участь понад 8 тисяч учнів. Також буде підготовлено 17 тренерів для учителів, 30 учителів отримають сертифікацію зі STEM-дисциплін, а щонайменше 100 вчителів зможуть пройти програму професійного розвитку.

Проєкт STEMLab Synergy: формування навичок майбутнього в українських і румунських школах» реалізують Асоціація проєктних менеджерів «ЯДРО», Ужгородський національний університет (УжНУ) та Асоціація міжмуніципального розвитку повіту Сату Маре (Румунія) за підтримки програми транскордонного співробітництва між Україною та Румунією.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Chad Runge

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