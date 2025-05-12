Створення парку “Чорні озера” розглянуть на черговій сесії Ужгородської міськради

Петиція “Створення парку «Чорні озера» в районі вулиці Єнківської в місті Ужгород”, яку ще 7 квітня зареєстрували ужгородці, набрала необхідну кількість голосів і отримала схвалення від міської ради. Про це написала авторка петиції Анастасія Варченко.

“Станом на сьогодні підготовлено проєкт рішення сесії міської ради “Про розгляд петиції”, який буде винесено на розгляд постійних комісій та на чергове засідання сесії міської ради”, — повідомили ужгородці.

Проєкт рішення «Про розгляд петиції» був оприлюднений на сайті Ужгородської міської ради 1 травня. В ньому йдеться про те, щоб доручити Департаменту міської інфраструктури і управлінню містобудування та

архітектури забезпечити вжиття організаційних заходів щодо створення зони рекреації по вул. Єнківській навколо «Чорних озер» та Управлінню містобудування та архітектури — внести відповідні зміни до

містобудівної документації.

Історія “Чорних озер” в Ужгороді

Нагадаємо, Чорні озера — скупчення кількох озер на околиці міста, в районі вулиці Єнківської — почали засипати на початку лютого цього року. Повідомлення про це опублікував на своїй сторінці у фейсбуці ужгородець, волонтер Михайло Карпенко. Уже 10 лютого Управління Нацполіції у Закарпатській області відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод в Ужгороді. Резонанс довкола цього факту посилився ще й через недосконалий генплан міста, який напередодні представила міськрада на громадські обговорення і ужгородці не підтримали його. У запропонованій версії документу була легалізована більша частина забудованих зелених зон міста.

Генплан Ужгорода: наступ на пам’ятки і відсутність регулювання забудови

На ситуацію із Чорних озерами відреагувала також Держекоінспекція, яка нарахувала збитки за псування землі та нормативів і правил їх використання на суму понад 271,5 тис. грн. депутати Ужгородської міської ради Валентин Штефаньо та Віктор Качур звернулися до Закарпатської обласної ради щодо недопущення знищення та забудови унікальної природної зони “Чорні озера” в Ужгороді.

Депутати Закарпатської ОВА закликали правоохоронні, контролюючі служби в області та профільні структурні підрозділи ОВА вжити невідкладних заходів реагування щодо ситуації, яка склалася на території водного об’єкта «Чорні озера» в обласному центрі Закарпаття.

Петиція про створення парку

Зрештою, на початку квітня ужгородка Анастасія Варченко зареєструвала петицію про створення в місті паку “Чорні озера”, яка за 5 днів набрала необхідні 250 голосів.

“«Чорні озера» — це унікальна територія, яка має величезне екологічне та рекреаційне значення. Створення парку забезпечить збереження цього чудового місця для майбутніх поколінь. Такий парк не лише покращить екологічний стан міста, але й стане важливим осередком для реабілітації тих, хто постраждав від війни, і підтримкою для їхніх близьких. Це буде місце, де наші герої зможуть знайти душевний спокій, де діти зможуть гратися та забувати про жахіття війни”, — написала Анастасія на своїй сторінці.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Головне фото зі сторінки Михайла Карпенка у фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.