Студія вишивки “Косиця” в Ужгороді оголошує набір на новий курс до свого ювілею

Студія закарпатської традиційної вишивки “Косиця” в Ужгороді анонсувала набір на дев’ятий курс. Цього року, в кінці листопада студія святкуватиме свій ювілей – 10-річчя з часу заснування, тому новий набір слухачок буде розбирати сорочку “косицю”. Це буде перший курс, повністю присвячений саме цьому виду традиційного одягу, — розповіла Varosh одна з викладачок “Косиці” Вікторія Співак.

— Ми обрали “косицю” не випадково – ця сорочка вирізняється різноманіттям технік вишивки. Незважаючи на те, що сорочка не має повного зашивання рукавів, вона містить безліч різних швів і прийомів. Навіть на невеликій ділянці 7×7 або 10×10 см можна налічити до 10 різних технік, – каже вишивальниця.

Методика навчання

Попередні курси вишивки були присвячені різним типам вишитої сорочки: учні вивчали бойківську, лемківську, гуцульську сорочку, заспульницю. Протягом курсу опановують саме ті шви та техніки, які характерні для обраного виду одягу. Така методика дозволяє уникнути зайвої інформації та зосередитися на практичних навичках, каже Вікторія Співак.

Кількість учасників не обмежена — до навчання запрошують усіх охочих.

— Перше заняття курсу традиційно буде ознайомчим і відкритим для всіх. Реєстрація бажана, але не обов’язкова — прийти може кожен, хто цікавиться темою. Ми розповімо про історію та особливості сорочок “косиць”, про структуру, тривалість курсу та про техніки, які вивчатимуть учасники. Навіть якщо після презентації хтось вирішить не продовжувати навчання, він матиме змогу дізнатися більше про традиційний одяг свого регіону, — переконана майстриня.

Тривалість курсу визначатиметься під час презентації — вона буде залежати від кількості учасників та їхніх потреб. Крім основних обов’язкових занять, за необхідності можуть додаватися консультаційні зустрічі для тих, хто пропустив матеріал або має додаткові питання.

Перше заняття відбудеться в Ужгородському скансені вже 25 жовтня, о 12:00. Долучитися до курсу можна, заповнивши реєстраційну анкету.

Про студію “Косиця”

Студія вишивки “Косиця” була заснована журналісткою Тетяною Когутич, майстринями Вікторією Співак та Галиною Мунчак, діє при ужгородському скансені від 2015 року. Студія “Косиця” – це спроба відродити традиційні для Закарпаття способи вишивання. Засновниці та викладачки студії вивчають давні та часто забуті техніки, відновлюють схеми та навчають цій справі усіх охочих.

З 2020 року “Косичанки” проводять акцію “Моя перша вишита сорочка”, та дарують вишиті сорочки для немовлят, народжених у День Незалежності. В грудні 2024 року, “косичанки” в Ужгородському скансені відкрили виставку “Своя сорочка”, де представили 50 сорочок від понад 20 майстринь-випускниць студії.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородський скансен

