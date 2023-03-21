Студія сучасного танцю “Бліц” посіла всі перші місця на чемпіонаті в Словаччині

На міжнародному чемпіонаті з сучасної хореографії у м. Пряшів (Словаччина) студія сучасного танцю “Бліц” (Ужгород) отримала три перші місця та одне — друге. Про це Varosh розповіла засновниця та керівниця колективу Олена Камінська.

Чемпіонат тривав 17-18 березня і був другим чемпіонатом у березні після тривалої перерви, в якому взяли участь команди з Ужгорода. З початку року “Бліц” виступив уже на чемпіонаті у Будапешті, там вибороли два 1 місця (педагог — В.Скубенич).

— У Пряшеві наші давні друзі — Студія сучасного танцю “Греммі” — проводять вже не перший рік дуже потужний чемпіонат і запросили і нас, — розповіла Олена Камінська. — Були ще й інші команди зі Словаччини, команди з Чехії і ми, — загалом по 10-15 команд у кожній номінації. Це було цікаво, було справжнє, дуже достойне змагання. Їхали діти трьох вікових груп, від 12 до 18 років — групи Дани Рябініної, Віки Скубенич та Нікіти Мойси. Всі номери, які поїхали — всі взяли призові місця: три групи взяли 1 місце і одна — 2. І цим другим місцем ми дуже-дуже пишаємося, тому що там була дуже велика конкуренція.

Для команд участь у чемпіонаті була важливою, тому що, за словами керівниці, з початком війни були змушені переформатовувати свої групи: частина учасників виїхали з України, прийшли нові з числа вимушених переселенців. Різні рівні підготовки, але команди змогли зібратися і взяти достойну участь у чемпіонаті.

Олена Камінська розповіла, що перший концерт з початку війни колектив дав у жовтні. Це був звітний концерт, підготовлений в екстремальних умовах, але виступили надзвичайно хорошо. Зібрали на ньому 38 тисяч грн і віддали Андрію Любці на машину для ЗСУ. Потім почалися блекаути, генератори, але діти та викладачі все одно готувалися до виступів.

Зараз команди почали готуватися до нового змагання — ужгородського чемпіонату Get2Groove — який останні 3 роки не проводили через пандемію та війну. Для участі в ньому запросили колективи сучасного танцю з різних міст України — з Харкова, Дніпра, Рівного, Сум, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Мукачева. Проведуть його 6 травня.

Varosh

Фото та відео: зі сторінки Олени Камінської у Фейсбуці

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