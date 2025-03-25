Студентський театральний фестиваль “Березіль” стартує в Ужгороді

Сьогодні, 25 березня, в Ужгороді розпочинається перший студентський театральний фестиваль-конкурс «Березіль».

Фестиваль є спільною ініціативою Академії культури і мистецтв та Закарпатської ОВА, ідея його проведення у навчальному закладі виношувалася близько 4 років, розповів у коментарі Varosh директор обласного Департаменту культури Євген Тищук.

«Ідея проведення фестивалю в навчальному закладі була озвучена вже давно, але весь цей час ми працювали над його положенням і зрештою офіційно його зареєстрували. Фестиваль має стати майданчиком для виступів студентських колективів театральних шкіл не лише з України, але й з-за кордону. Емблему, афішу, банер – все розробляли викладачі та студенти Академії», – сказав Євген Тищук.

За його словами, цього року фестиваль проводять у пілотному режимі, а вже з наступного року він матиме статус відкритого, тож до участі запрошуватимуть театральні школи з різних міст України, а також партнерів з Чехії, Словаччини та інших європейських країн.

Назва фестивалю символічно пов’язана із місцем, в який він проводиться: в давнину перший місяць весни називали березілем. Крім того, назву «Березіль» мав один із перших українських театрів XX століття, заснований режисером і драматургом, представником Розстріляного Відродження Лесем Курбасом.

Перший пілотний фестиваль-конкурс «Березіль» пройде на базі Академії культури і мистецтв. Впродовж двох днів, 25-26 березня свої вистави глядачам представлять студенти різних курсів спеціальностей «Сценічне мистецтво», також з пластичним перформансом долучаться студенти хореографічних дисциплін.

Крім того, у межах фестивалю заплановане проведення конференції, яка буде присвячена темі важливості й функціонування театру під час війни.

Студентські фестивальні виступи оцінюватиме журі у складі керівників усіх обласних театрів Закарпаття: директор Закарпатського обласного муздрамтеатру ім. братів Шерегіїів Рудольф Дзуринець, директор-художній керівник Закарпатського обласного театру ляльок «Бавка» Мирослав Петій, очільник Мукачівського драматичного театру Юрій Глеба та керівниця Закарпатського обласного театру драми та комедії в Хусті Олеся Чепелюк. Також до складу журі увійшов керівник фестивалю «Монологи над Ужем», редактор театральних видань Михайло Носа.

«Ми запросили у журі пілотного фестивалю директорів наших обласних театрів, щоб вони могли безпосередньо переглянути роботи студентів і в перспективі запропонувати для них роботу у театрах після того, як вони закінчать академію. А вже з наступного року, коли фестиваль масштабується до міжнародного представництва, запрошуватимемо в журі також театральних фахівців з Києва, Харкова, інших українських міст та з-за закордону», – сказав Євген Тищук.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Академія культури і мистецтв, студентська вистава “Зелена гора”

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