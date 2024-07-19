Стрічки про Воргола та вихідця з Мукачева у Голлівуді: третій фестиваль “Кіно Сусідів” пройде в Ужгороді

З 7 до 11 серпня 2024 року в Ужгороді пройде 3-й кінофестиваль «Кіно cусідів», де покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Перегляди відбуватимуться на двох локаціях: просто неба в Ужгородському замку та у Multiplex в ТРЦ Pannonia.

Цього року програма включає п’ять блоків короткометражного кіно від фестивалів-партнерів: Short Waves з Познані, Azyl Shorts зі Словаччини, Young Film Fest з Чехії та університету ELTE з Угорщини.

«Перший фестиваль наша команда провела в Ужгороді вже під час повномасштабного вторгнення, коли всі ми усвідомили цінність справжнього добросусідства та підтримки, від якої залежить здатність України оборонятись та вистояти. Закарпаття історично має тісні звʼязки з сусідніми державами, і, привозячи сюди кіно цих країн, ми прагнемо надати їм культурний вимір. Щороку ми запрошуємо професіоналів з країн Вишеградської четвірки, щоб плекати цей міжкультурний обмін ідей, розповідати про себе і дізнаватись глибше, чим живуть наші сусіди по той бік кордону, звідки надходить допомога, а не летять кулі та ракети. Віримо, що це наш вклад в культурну дипломатію регіону, який працюватиме на побудову взаєморозуміння, небайдужості та підтримки між державами», – коментують ідею фестивалю організатори «Кіно сусідів».

В межах ретроспективних показів покажуть дві стрічки, які спеціально для фестивалю обирали режисер Антоніо Лукіч та діджей Олексій Уманський, засновник першої інтернет-радіостанції на Закарпатті. У програму увійшли «Горить, моя панянко!», останній чеський фільм Мілоша Формана перед еміграцією у США, та «Будапештські казки» Іштвана Сабо, номіновану свого часу на Золоту пальмову гілку в Каннах.

Крім ретроспективних показів, на фестивалі представлять документальний фільм «Дикун» про режисера Джека Ґарфейна, який народився у Мукачеві, пережив Аушвіц та відкрив для світу таких акторів, як Джеймс Дін і Стів Макквін.

Глядачі також зможуть побачити австрійсько-аргентинський фільм «У пошуках клезмерів», частково знятий на Закарпатті, румунську кінокартину «Свобода», польсько-українську документальну стрічку «Все має жити», словацький фільм «Енді Воргол: Американська мрія» про одного з найвідоміших у світі художників, русина за походженням, та хіт минулорічного Венеційського кінофестивалю «Пояснення всього» від угорського режисера Ґабора Рейса. Для сімейного перегляду буде представлений анімаційний фільм «Тонда, Славка і чарівне світло».

Частиною фестивалю стане освітня секція, яка має особливу мету – відкрити світ кіно для дітей та підлітків. Для юних глядачів європейські кінопрофесіонали проведуть майстеркласи та спільні активності.

Вхід на фестиваль вільний за умови попередньої реєстрації. Стежити за розкладом показів та новинами заходу можна на сайті та у соціальних мережах фестивалю.

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Фестиваль організовує команда KyivMusicFilm та KISFF. Проєкт співфінансується урядами Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини в рамках Вишеградського гранту від Visegrad Fund, місія якого – просування ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі. За підтримки Румунського культурного інституту та Австрійського бюро кооперації у Львові.

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Фото надані організаторами кінофестивалю “Кіно сусідів”

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