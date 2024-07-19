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Стрічки про Воргола та вихідця з Мукачева у Голлівуді: третій фестиваль “Кіно Сусідів” пройде в Ужгороді

19 Липня 2024 46

З 7 до 11 серпня 2024 року в Ужгороді пройде 3-й кінофестиваль «Кіно cусідів», де покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Перегляди відбуватимуться на двох локаціях: просто неба в Ужгородському замку та у Multiplex в ТРЦ Pannonia. 

Цього року програма включає п’ять блоків короткометражного кіно від фестивалів-партнерів: Short Waves з Познані, Azyl Shorts зі Словаччини, Young Film Fest з Чехії та університету ELTE з Угорщини.

«Перший фестиваль наша команда провела в Ужгороді вже під час повномасштабного вторгнення, коли всі ми усвідомили цінність справжнього добросусідства та підтримки, від якої залежить здатність України оборонятись та вистояти. Закарпаття історично має тісні звʼязки з сусідніми державами, і, привозячи сюди кіно цих країн, ми прагнемо надати їм культурний вимір. Щороку ми запрошуємо професіоналів з країн Вишеградської четвірки, щоб плекати цей міжкультурний обмін ідей, розповідати про себе і дізнаватись глибше, чим живуть наші сусіди по той бік кордону, звідки надходить допомога, а не летять кулі та ракети. Віримо, що це наш вклад в культурну дипломатію регіону, який працюватиме на  побудову взаєморозуміння, небайдужості та підтримки між державами», – коментують ідею фестивалю організатори «Кіно сусідів»

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Фестиваль “Кіно сусідів” відбудеться в Ужгороді

В межах ретроспективних показів покажуть дві стрічки, які спеціально для фестивалю обирали режисер Антоніо Лукіч та діджей Олексій Уманський, засновник першої інтернет-радіостанції на Закарпатті. У програму увійшли «Горить, моя панянко!», останній чеський фільм Мілоша Формана перед еміграцією у США, та «Будапештські казки» Іштвана Сабо, номіновану свого часу на Золоту пальмову гілку в Каннах.

Крім ретроспективних показів, на фестивалі представлять  документальний фільм «Дикун» про режисера Джека Ґарфейна, який народився у Мукачеві, пережив Аушвіц та відкрив для світу таких акторів, як Джеймс Дін і Стів Макквін. 

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На фесті покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії

Глядачі також зможуть побачити австрійсько-аргентинський фільм «У пошуках клезмерів», частково знятий на Закарпатті, румунську кінокартину «Свобода», польсько-українську документальну стрічку «Все має жити», словацький фільм «Енді Воргол: Американська мрія» про одного з найвідоміших у світі художників, русина за походженням, та хіт минулорічного Венеційського кінофестивалю «Пояснення всього» від угорського режисера Ґабора Рейса. Для сімейного перегляду буде представлений анімаційний фільм «Тонда, Славка і чарівне світло».

Частиною фестивалю стане освітня секція, яка має особливу мету – відкрити світ кіно для дітей та підлітків. Для юних глядачів європейські кінопрофесіонали проведуть майстеркласи та спільні активності.

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Програма фестивалю включає 5 блоків короткометражного кіно

Вхід на фестиваль вільний за умови попередньої реєстрації. Стежити за розкладом показів та новинами заходу можна на сайті та у соціальних мережах фестивалю.

Фестиваль організовує команда KyivMusicFilm та KISFF. Проєкт співфінансується урядами Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини в рамках Вишеградського гранту від Visegrad Fund, місія якого – просування ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі. За підтримки Румунського культурного інституту та Австрійського бюро кооперації у Львові. 

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Покази відбуватимуться на 2 локаціях

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Фото надані організаторами кінофестивалю “Кіно сусідів”

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# Воргол # Кіно сусідів # Кіно сусідів Ужгород # фестиваль "Кіно сусідів"

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