Стрічка режисера з Ужгорода В’ячеслава Туряниці здобула головну нагороду на кінофестивалі “Молодість”

Фільм режисера В’ячеслава Туряниці “Роздуми про мир під час повітряного нальоту” переміг у національному конкурсі короткого метру на 54-му Київському Міжнародному кінофестивалі “Молодість”.

Режисер отримав головну нагороду фестивалю – “Скіфського оленя”. Цього року у національному конкурсі короткометражного кіно змагалося 19 українських стрічок.

– Стрічку “Роздуми про мир під час повітряного нальоту” глядачі могли переглянути на третій день програми нацконкурсу, коли демонструють найбільш експериментальні стрічки, що працюють із формою, змістом, новими способами оповіді, – сказав режисер у коментарі Varosh.

Про що фільм?

Фільм “Роздуми про мир під час повітряного нальоту” знімали восени 2023 року у Києві, де нині мешкає В’ячеслав. В основу стрічки покладений есей британської письменниці Вірджинії Вулф за однойменною назвою, розповів режисер у коментарі Varosh.

– У 1940 році Вірджинія Вулф написала есе, яке, окрім іншого, розповідає про бомбардування Великобританії – так званий “Бліц”: коли впродовж восьми місяців німецька авіація масовано атакувала країну з повітря. І весь цей час там тривало життя: письменниця описувала, як люди справляються з жахами війни та продовжують займатися буденними справами. Читаючи есе, я побачив багато паралелей з тим, як зараз, попри повітряні тривоги та ракетні атаки, українці так само продовжують жити, ходити на роботу, творити, – розповів В’ячеслав Туряниця.

До тріумфу на “Молодості” стрічка В’ячеслава Туряниці вже мала насичене фестивальне життя. Прем’єрний показ фільму відбувся у лютому цього року на Роттердамському міжнародному кінофестивалі.

В Україні це був уже третій показ фільму: раніше його показували на Київському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів та на львівському фестивалі Wiz-Art.

– Щодо закордонних показів, окрім Роттердаму стрічка побувала у Сараєво, Дрездені, Вільнюсі тощо – загалом наразі її відібрали понад 10 міжнародних кінофестивалів. Попереду – нові покази у Британії, азійська прем’єра в Пекіні та польська в Білостоці, – розповів В’ячеслав Туряниця.

Про Міжнародний кінофестиваль “Молодість”

Кінофестиваль “Молодість” був заснований у 1970 році як дводенний огляд короткометражних фільмів, створених студентами Київського державного інституту ім. Карпенка-Карого.

З часом невеликий студентський проєкт перетворився на масштабний міжнародний фестиваль і головну кіноподію України. Його головною метою є розвиток молодого професійного кіно.

У конкурсній програмі беруть участь повнометражні дебюти та короткий метр — ігрові, анімаційні й документальні фільми авторів з усього світу, а також роботи, створені українцями або на території України.

Цьогорічна “Молодість” зберегла свою традиційну структуру: впродовж фестивалю відбувалися окремі міжнародний і національний конкурси. Стрічки міжнародного конкурсу оцінювало журі у складі п’яти осіб, а національного — у складі трьох. Гран-прі “Молодості” 2025 здобув фільм “Втомлені” режисера Юрія Дуная.

Фільми національного конкурсу короткого метру оцінювали італійський режисер Джузеппе Ґарау, режисер із Перу Хуан Даніель Фернандес Молеро та українська режисерка Ґала Козютинська. Її дебютна документальна стрічка “Лелеки завжди повертаються додому” свого часу отримала головні нагороди фестивалів “Молодість” і Wiz-Art та була представлена на низці міжнародних кінофестивалів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Анастасія Мантач

