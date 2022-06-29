«Стіна поезії»: художниця пише вірші поетів-дисидентів на парканах Ужгорода

Вірші на ужгородських парканах почали з’являтися впродовж травня-червня. Художниця, яка їх малює — Крістіна Гаранчевська — каже, що наразі в Ужгороді їх є 6.

— Все почалося з листівок, які я малювала, — розповідає дівчина, — там на фоні пейзажів писала вірші поетів-дисидентів, з «Розстріляного Відродження». Гроші з їх продажу перераховувала на ЗСУ, або донатила якісь офіційні підрозділи. Потім я вирішила перенести це на більш масштабні поверхні, щоб привертати увагу людей і це свого роду вияв солідарності з воїнами та з українцями з окупованих територій. Хотілося ще й певну просвітницьку місію нести, щоб люди, проходячи повз стіну поезії, зупинилися, прочитали і замислилися над рядками. Щоб ці рядки працювали в їхній свідомості.

Дівчина розповіла, що спочатку була невпевнена в тому, як це буде сприйматися людьми, але в процесі роботи до неї почали підходити люди, запитувати про те, що вона робить і висловлювати захоплення.

— За освітою я філолог і мені дуже близькі такі речі — літературного, поетичного характеру і можу говорити про них вічність. Тому коли підходять люди з питаннями, то в нас виходить зазвичай дуже жвава розмова. Я не думала, що воно так зачепить людей і це мене надихає.

Один з малюнків Крістіни, присвячений воїнам «Азову» днями повністю замалювали білою фарбою. Вину в цьому визнало КШЕП, вибачившись перед художницею і запропонувавши допомогу у відновленні малюнку. Та Крістіна відмовилась, мовляв не потребує нічиєї допомоги і вже готується намалювати справжній мурал, присвячений воїнам «Азову» на стіні поблизу.

— З міськими службами конфліктів стосовно малюнків на парканах не було, ніхто нічого не казав. В мене інше було: кілька разів підходили старші жіночки, дивилися, що я роблю і висловлювали свою думку. Траплялися і провокації, але я розумію, коли суперечки мають сенс, а коли ні і просто ухожу від розмови. Майбутнє творити не їм і я пропускаю їхні слова мимо себе. Але дуже багато молоді підходять, зупиняються, розпитують, фотографують. Ідей у мене на майбутнє досить багато, але вони переважно концептуальні. Тобто синичка, українка — це гарно і яскраво, вони мені подобаються, але я б хотіла малювати більш концептуальні малюнки, які нестимуть певну ідею, сенс саме для формування світогляду в людей.

Вірші художниця підписує хештеґом #stina_poetry, і вже на сторінці в Інстаграм розповідає про вірш детальніше: вказує автора пише, історію вірша.

Varosh

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