Акцію “Стіл пам’яті”, коли в ресторанах та кафе впродовж дня бронюють на весь день столик для захисників, які полягли в бою, впроваджує цього року Платформа пам’яті Меморіал. Акція відбудеться по всій Україні 29 серпня, у День пам’яті Захисників України, повідомили в Меморіалі. Організатори — Фонд ім.Іллі Грабара та Платформа пам’яті Меморіал — хочуть зробити акцію загальнонаціональною та сталою, аби традиція продовжувалася щороку.

Акцію ініціювала Марія Грабар у пам’ять про коханого Іллю Грабара, який поліг у бою за Україну, та інших полеглих героїв. Марія Грабар каже: дізналася про акцію від знайомого американського військового. Він розповів, що у США проводять День пам’яті, коли вшановують усіх полеглих за Батьківщину військових, і тоді вдома та у закладах сервірують столик для них.

Порадив, що таку акцію можна зробити і в Україні, сам придумав текст для табличок, які ставлять на стіл. Марія оформила їх, зробила презентацію, змінила символи – на ті, які близькі українській культурі.

«Наприклад, соняхи – як символ Дня пам’яті Захисників, свічка – символ життя, що обірвалось (а в США червона троянда символізує пролиту кров, сіль – сльози рідних, лимон – їхню гірку долю)», – каже ініціаторка акції.

Ідею Марії, якою вона поділилася у соцмережах торік, охоче підтримали. Торік до неї долучилися 100 закладів.

Ресторани, охочі долучитися до ініціативи пам’яті та вшанувати полеглих захисників, можуть зголошуватися, заповнивши коротку форму. Організатори нададуть рекомендації щодо сервірування, а також надішлють табличку, яку слід розмістити на столику.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Платформа пам’яті Меморіал

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