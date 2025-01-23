Поступово звичний ритм подій повертається і наша традиційна афіша знову наповнюється знайомими багатьом заходами. Цього тижня вибір значно більший, ніж минулого: є тренінги, спортивні змагання і ресурсна зустріч для жінок. З понеділка, 27 січня, в книгарні “Кобзар” почнеться тижнева акція «Дитячий письменник за прилавком», тому стежте за анонсами, щоб не пропустити нікого цікавого!

Якщо ми, часом, не згадали про якусь подію впродовж вихідних — напишіть нам, афіша жива і доповнюється!

24 січня (п’ятниця)

Екскурсія в екзотаріум “Акваріум”

«Щасливі діти» запрошують на пізнавально-творчу екскурсію в екзотаріум Акваріум.

Дітей 6-9 років запрошують на екскурсію, щоб познайомитися з екзотичними тваринками, послухаємо цікаві історії про їхнє життя та звички, разом долатимемо страхи та упередження й розвіємо стереотипи, навчимося взаємодіяти з тваринками і не боятися їх! А ще разом створимо красу своїми руками на творчій майстерці!

Реєстрація за посиланням. Початок о 14:30.

Виставка живопису Антона Ковача

Проєкт автора під назвою «Подорожі» створений за період 2016-2024 років. На виставці в Ужгородському скансені буде представлено серію художніх полотен, присвячених поїздкам Антона Ковача до країн Європи: Франція, Італія, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина і звичайно рідне Закарпаття. Кожного разу, коли вдавалось реалізувати творче відрядження, автор додавав свіжі враження в нових полотнах. Метою було донести атмосферу того чи іншого міста, чи країни через емоційне художнє відображення. Колористичне бачення дозволило автору об‘єднати різні регіони в одну мальовничу подорож, в одне ціле, — кажуть організатори. Відкриття виставки у Великій виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту — о 15:00. Тренінг “Написання проєктів. Фонди ЄС” Упродовж двох днів — 24-25 січня — для представників бізнесу, громадських організацій, територіальних громад та людей, котрі хочуть залучити грантове фінансування на реалізацію своїх ідей та проєктів пройде тренінг. Фахівець з євроінтеграції, консультант з пошуку і залучення грантового фінансування від фондів Європейського Союзу, керівник Проектного Офісу ГО “Фундація Розвитку Бізнесу” Микола Смолінський розповість про програмну діяльність фондів ЄС, специфіку міжнародних проєктів, транскордонні програми та інші важливі моменти цієї діяльності. Тривалість — 10:00-16:00.

Поетичний вечір у “Лісі”

Після перерви на свята повертаються поетичні вечори в артпросторі “Ліс”. Тому, якщо ви пишете вірші або обожнюєте поезію інших авторок чи авторів, приходьте на поетичний вечір при свічках. Початок — о 18:00. Вартість — 150 грн.

Вистава «Ефект Елджернона»

Перша прем’єра року — на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть виставу за мотивами твору Деніела Кіза “Квіти для Елджернона”, режисер — Олег Мельничук.

Що робить нас людьми? Інтелект? Досягнення? Пам’ять? Чи може такі поняття, як милосердя, доброта, співчуття? Одна з найзахопливіших історій в світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний.

Початок о 19:00.

25 січня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, що вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава для дітей “Майстри чудес”

Дива трапляються лише там, де на них чекають – саме так вважає мишка на ім’я Мері, яка готується до свят та мріє, аби у її домі нарешті трапилось справжнє зимове диво! А от її чоловік, мишеня Олівер, затятий реаліст, який зовсім не бачить сенсу у цій «святковій метушні»! Тож ідеальне сімейне святкування під загрозою… Саме тому песику Джеккі та коту Тому доведеться вплутатися у досить авантюрну історію! Адже, якщо чудеса не трапляються просто так, то їх можна спробувати влаштувати самостійно!

Малюків чекають у Закарпатському муздрамтеатрі на 12:00.

Екскурсія етно-телепорт

Етнографічна мандрівка по традиціям, віруванням та загадкам Срібної землі. Від мурів і коридорів Ужгородського замку. Доріжками Старого села. Екскурсія телепорт. Як виготовляють трембіту? Куди зникла церква, що була на території замку? Які професії мали гарантоване місце в пеклі? І чому годівниця для голубів, це зовсім не мила хатинка?

Розвіємо міфи, вигадаємо нові, поглибимо знання про головні історичні локації міста. Не важливо, чи прожили ви тут все життя або обрали Ужгород домом, лише недавно, — кажуть організатори, туроператор Muse travel.

Вартість: 350 грн з особи (супровід гіда та єдиний квиток (вхідні квитки в 3 музеї). Початок — 0 12:00 з Театральної площі. Тривалість: 2 години. Реєстрація за формою.

“Я особлива!”. Ресурсна зустріч із психологинею

У жіночий клуб “Натхненна” запрошують жінок та дівчат на першу в році — ресурсну зустріч із психологинею Оленою Пітух.

Чи знаєш ти взагалі себе? Яка ти? Які твої сильні якості? Що ти можеш дати світові та іншим? Як можеш проявлятися та, головне, бути щасливою та реалізованою? Де у тебе та кнопка, яку треба натиснути, щоб почалося нове життя?

Початок о 16:00 за адресою: м.Ужгород, вул.Швабська, 68 (каб 205). Вартість участі — 300 грн.

Чемпіонат області зі сквошу 2025

Чемпіонат відбудеться 25 та 26 січня у сквош-клубі “Prime”, що по вул. Минайська, 16в. Взяти участь можуть всі спортсмени Закарпаття в наступних категоріях: чоловіки, жінки, юніори.

Реєстрація за посиланням. Вартість участі: дорослі (чоловіки та жінки) – 600 грн; – юніори – 400 грн.

Вистава Маріупольського театру “Косметика ворога”

У галасливому аеропорті, де люди метушаться в очікуванні своїх рейсів, зустрічаються двоє: Ангюст і загадковий незнайомець Текстор Тексель. Затримка рейсу змушує їх провести час разом, і між ними зав’язується розмова. Спершу це здається випадковою бесідою, згодом вона швидко перетворюється на глибокий і напружений діалог, що відкриває темні таємниці їхнього минулого.

Авторка п’єси – Амелі Нотомб.

Вистава почнеться о 18:00 у Закарпатському академічному театрі ляльок “Бавка”.

Стендап на ходу

Стендап на ходу – це шоу, де комік виходить на сцену без підготовленого матеріалу. Теми? Вони обираються глядачами! Ніхто не може знати що з цього вийде, але у вас є можливість побачити, як комедія народжується прямо перед вами! Стендапити на сцені буде Олекса Руснак.

Початок о 19:00, Das Haus Maler (вул. Гленца 10).

26 січня (неділя)

Вистава для дітей “Мишачий король, або Лускунчик”

Магічна історія про віру в дива та внутрішню красу, яка є набагато важливішою за зовнішню. Адже щирість та справжність душі здатні подолати всі перешкоди!

Початок вистави в муздрамтеатрі — о 12:00.

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити і говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Майстерклас із виготовлення свічки

На майстерклас із виготовлення Стрітенської свічки запрошують до Ужгородського скансену.

“Разом з майстринею Вікторія Колька-Симкович маєте можливість навчитися виготовляти свічки до свята Стрітення, які даруватимуть тепло та красу вашій оселі!”, — кажуть організатори.

Вартість участі — 200 грн (матеріали та послуги майстрині) + вхідний квиток. Кількість місць обмежена. Запис за номером телефону майстрині: +380 95 907 9693.

“Віднесені вітром”

Незламний театр Маріуполя, що вистояв і не втратив духу, представляє сучасну постановку культової історії “Віднесені вітром”(за п’єсою сучасної української драматургині Людмили Тимошенко, що є інтерпретацією всесвітньо відомого роману Маргарет Мітчелл).

Вистава переверне ваше уявлення про знайомі події. Це вир емоцій, пристрасті та боротьби за кохання, силу волі, людяність.

Вистава почнеться о 18:00 у Закарпатському академічному театрі ляльок “Бавка”.

Вистава “Назар Стодоля”

Музична драма про відвагу та мужність, любов та відданість своїм принципам – від головного режисера Закарпатського академічного музично-драматичного театру народного артиста України Анатолія Філіппова.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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