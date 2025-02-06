Стендап серед книжок, лекція та вистави: афіша подій в Ужгороді 7-9 лютого

Як швидко біжить час! Уже знову четвер і ми маємо готову афішу подій в Ужгороді на найближчі три дні! Події будуть найрізноманітніші — від лекцій до дитячого свята та традиційної Хвилини мовчання.

У п’ятницю, між тим нагадаємо, у великій залі Ужгородської міської ради пройдуть Громадські слухання щодо затвердження Генплану міста — постарайтеся прийти і висловити свою думку!

7 лютого (п’ятниця)

Виставка “Блекаут. Простір між”

Що існує в просторі між темрявою та світлом? “Блекаут. Простір між” — це виставка, що обʼєднує фізичний і метафоричний досвід світла та темряви.

Проєкт обʼєднує роботи п’яти мисткинь, що через арт-обʼєкти, перформанс, фотографії та колажі досліджують цей простір між, де темрява та світло не є протилежностями, а частинами одного цілого. Вони не діляться на добро чи зло, а співіснують, доповнюючи одна одну, створюючи баланс.

Відкриття о 18:00 за адресою вул.Швабська, 9

“Мелодія мого серця”

В Жіночому клубі “Натхненна” проведуть поетичний вечір ужгородської поетки Тетяни Заводяк в супроводі пісочної анімації від Анастасії Меленцової. “Всі зібрані кошти стануть подарунком для Тетяни, у якої цього дня — день народження, і першим внеском у її поетичну збірку. Адже мрії мають здійснюватися!” — кажуть у просторі.

Вечір почнеться о 19:00 у просторі в Ужгороді за адресою вул.Швабська, 68 (каб.205).

8 лютого (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, що вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава для дітей “Мишачий король, або Лускунчик”

Малюків запрошують до Закарпатського муздрамтеатру на магічну історію про віру у дива та внутрішню красу, яка є набагато важливішою за зовнішню. Адже щирість та справжність душі здатні подолати всі перешкоди!

Початок о 12:00.

Лекція «Як зберегти та примножувати пам’ять?»

Студенти Української академії лідерства запрошують представників закладів, бізнесів, громадських організацій та всіх охочих на лекцію «Як зберегти та примножувати пам’ять?», яку організовують спільно з ГО “Вшануй”.

“На лекції ви зможете дізнатись, як популяризувати хвилину мовчання, запровадити цю традицію в повсякденному житті й на роботі та отримати відповіді на запитання щодо цього”, кажуть в УАЛ.

Лекція триватиме з 15:30 до 18:00 в просторі Академії: вул. Підградська, 33Б.

“Навіщо жінкам чоловіки?”

“Чому нам так важливо мати поруч людину протилежної статі? — розмірковують у Жіночому клубі “Натхненна”. — А як вам така мотивація: поруч з чоловіком жінка знайомиться сама з собою. Не йдеться про те, що вона себе не знає, але саме взаємини дають можливість їй та партнеру побачити себе по-новому, по-справжньому… А як тоді побудувати “правильні” й потрібні стосунки?”

Охочих запрошують разом з психологинею Олена Славіна поміркувати, пофантазувати та попрактикувати у цій темі у простір (Швабська, 68 (каб.205)) на 17:00. Вартість участі — 300 грн.

Благодійний концерт до Дня закоханих

У концерті братимуть участь хедлайнер концерту, рок-гурт CON BRIO, гурти Western Wolves та Відлік Часу. Виступатимуть і сольні виконавці: Любов Слісенко, Дмитро Фесенко, Катерина Баль та Артем Поздняков. На концерті збиратимуть кошти для прикордонної бригади “Помста” 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Початок концерту о 19:00 в просторі ALIVE.

Вистава “Круті віражі”

Французька історія за пʼєсою Еріка Ассу. Це трагікомедія, яку створив режисер-постановник з.а.України Михайло Фіщенко. Вона про П’єра в житті якого з’являється Джульєта. Здавалося б, звичайний романтичний вечір, стає непередбачувано цікавим та розкриває його життя з нових сторін.

Вистава на Малій сцені почнеться о 19:00.

9 лютого (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити і говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава для дітей “Країна серйозних”

Уявіть собі світ, де сміх – заборонений, а мрії – злочин. Саме в таку країну потрапляє наш герой. Та чи зможе він повернути радість і барви у життя мешканців? Зустрічайте оновлений акторський склад, який подарує вам незабутні враження!

Початок вистави — о 12:00.

Плейбек-театр “Станція Уж”

Розказати свою історію та допомогти закрити важливий збір на авто і РЕБ для підрозділу 153 ОМБр музиканта-плейбекера з Харкова, який зараз в ЗСУ. Запрошують охочих на виступ плейбек-театру “Станція Уж”, де ваші живі, справжні історії з життя одразу на сцені перетворюються на витвір мистецтва

Ви можете поділитись чимось особистим, а можете доєднатись до переживань інших, споглядаючи виступ.

Вечір почнеться о 18:00 за адресою вул.Швабська, 9, Арт-простір Станція Уж. Вхід — вільний донат.

Дитячий ігровий вечір у Лазертаг

Дітей 7+ запрошують на ігровий вечір у Лазертаг, одразу на дві події: Роблокс вечірку та відкритий Лазертаг-турнір. Вартість участі: Роблокс вечірка – 300 грн. Лазертаг-турнір – 150 грн. Обидві події – 350 грн.

Початок о 19:00, Турнір 20:15. Адреса: вул. 8 Березня, 43.

“Сміх серед книжок”: вечір стендапу у “Книгарні Є”

На вечір стендапу та “відкритий мікрофон” запрошують охочих провести незабутній вечір гумору в книгарні «Є». Виступатиме спеціальний гість — Іван Бонь, стендап-комік з Ужгорода, співзасновник стендап-клубу «ШУМ». Брав участь у проєкті “Стендап на Суспільному”. Активний читач, який веде канал про літературу.

“Якщо ж ви також пишете і бажаєте представити власний гумор аудиторії, тоді реєструйтесь, і у вас буде унікальна можливість зачитати написані жарти, адже ми організуємо відкритий мікрофон. Це чудова нагода спробувати себе в ролі коміка та поділитися своїм гумором з іншими”, — запрошують у книгарні.

Вечір почнеться о 18:00. Вхід для глядачів вільний. Реєстрація для учасників відкритого мікрофону за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScGXl9DxfU…/viewform… Адреса Книгарні «Є»: просп. Свободи, 40 (тел.: (063) 33740051). ”Про що плачуть верби” Вистава за мотивами драми І.Карпенка-Карого «Безталанна». Верби ростуть роками, вбирають у себе історії кожного, хто до них звертається. Вони бачили любов, чистоту душ та відьомства і зраду.Серед верб відбувається і історія наших героїв. Початок вистави о 19:00.

Афіша оновлюється.