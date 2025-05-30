Став доступним мобільний туристичний додаток «Ужгород»

Мобільний туристичний додаток «Ужгород» презентували сьогодні в міській раді. Він пропонує крім мапи міста гастротур, визначні пам’ятки, постаті міста та місця, які варто відвідати.

Додаток також розповідає про цікаві історичні будівлі Ужгорода, топ екскурсійних турів, де зупинитись та де поїсти. З’являтимуться в додатку й анонси розваг та подій у місті (фестивалі, концерти та інші заходи).

Робота зі створення застосунку почалася на початку року, повідомили в управлінні економічного розвитку Ужгородської міськради. “Ужгород завжди був затишним, атмосферним, відкритим. А завдяки мобільному додатку місто стане ще доступнішим – це важливий крок у розвитку туристичної привабливості та інструмент, який допоможе кожному не просто побачити Ужгород, а й відчути його дух, настрій, історію”, — кажуть в управлінні.

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Додаток доступний для мобільних платформ – iOS та Android.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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