Старий цвинтар на Капушанській в Ужгороді: в якій ситуації нині й чи буде прибирання

Питання незадовільного стану старого кладовища по вул. Капушанській підняла ужгородка Євгенія Мучичка.

У коментарі Varosh жінка розповіла: ще навіть 10 років тому територія цвинтаря, на якому є й поховання полеглих у Першій світовій війні воїнів та розстріляних репресованих в радянські часи, не була аж настільки запущеною. Тоді як зараз тут – суцільні чагарники й зарості, а також купи побутового сміття.

«У 2012 році кладовище було передане у відання Мукачівської греко-католицької єпархії, час від часу семінаристи та небайдужі містяни здійснювали там прибирання. Але врахуйте, що територія цвинтаря – це понад 4 га, тож зрозуміло, що без спеціальної техніки чи спецзасобі забезпечити належний його догляд вкрай важко. Тож уже у 2019 році цю територію знову передали «під опіку» Ужгородському комбінату комунальних послуг», – сказала Євгенія Мучичка.

За її словами, кладовище з року в рік заростає чагарниками, тут накопичується сміття, яке наносять безхатьки й недобросовісні містяни. Так, на території можна побачити цілі мішки побутових відходів.

Близько місяця тому Євгенія оформила електронне звернення до міської ради щодо стану цвинтаря через ресурс Open City, який дозволяє оперативно повідомляти відповідальні структури міської ради про наявні у місті проблеми. Звернення взяли в роботу, і в той же день відписали: проблему усунули, кладовище прибрали.

Але насправді, каже жінка, прибирання провели лише на при вході, тоді як майже вся територія цвинтаря так і залишилася захаращеною та занедбаною.

У Департаменті міської інфраструктури у коментарі Varosh підтвердили, що моніторинг стану території кладовищ здійснює Ужгородський комбінат комунальних підприємств». Саме це комунальне підприємство проводило прибирання цвинтаря по вул. Капушанській у 2023 році: тут здійснювалася обрізка дерев, видалення порослевих дерев на території закритого кладовища. Торік, у 2024-му, на території кладовища було проведено прибирання та вивіз побутового сміття на загальну суму 19 тис. грн. Відповідно до програми благоустрою, прибирання проводиться раз на тиждень.

«Що стосується утримання кладовищ, воно здійснюється в межах обсягів бюджетних асигнувань вхідної групи – основних проїздів, проходів. Утримання місць поховань відповідно до ст. 30 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) власним коштом», – повідомили у Департаменті.

Цвинтар як меморіальний парк

Євгенія Мучичка, своєю чергою, зазначає: на цвинтарі є поховання часів Першої та Другої світових воєн, у похованих тут людей в місті може просто не залишатися родичів. Та й загальну територію, яка поросла щільним чагарником, мали б утримувати відповідальні міські служби, а не родичі похованих.

«Кілька років тому у міській раді озвучили наміри про створення на території цвинтаря меморіального парку. Частина містян, до яких належу і я, вважають цю ідею неприйнятною. Зважаючи на ситуацію із земельними скандалами в місті, за такою ініціативою можуть ховатися приховані кроки до того, аби в майбутньому віддавати клапті цієї території під прибудинкові території. Цвинтар треба просто привести до ладу і надалі належно доглядати за ним, так, як це роблять у європейських країнах», – каже Євгенія Мучичка.

У приклад наводить парк Цитадель у Познані – історичний об’єкт, де розташовано гарнізонне військове кладовище, і яке вважається місцевою пам’яткою. На кладовищі у Познані поховано близько 6 тис. військовослужбовців Першої і Другої світових воєн, воно має статус парку, є великою зеленою зоною, сюди приїздять туристи, для яких проводять екскурсії.

Парк Цитадель у Познані, Польща

«Історія цвинтаря у Познані дуже схожа на історію кладовища по Капушанській в Ужгороді. Але у нас до цього об’єкту геть немає зацікавленості та належної уваги», – каже Євгенія Мучичка.

При цьому додає, що в місті є достатнє число мешканців, котрі будуть готові долучитися до впорядкування території цвинтаря. Але його територію наразі навіть не включили до переліку об’єктів, визначених для прибирання у межах місячника благоустрою, що триває в Ужгороді.

Тим часом у Департаменті міської інфраструктури повідомили, що в межах місячника благоустрою, який триватиме до 17 квітня, санітарне прибирання міста проходитиме щоп’ятниці. Серед локацій, визначених для прибирання: парк Підзамковий, Перемоги, Боздоський, ухили річки у межах набережних), сквер Крупки, вул. Карпатської України біля статуї Діви Марії.

Разом із тим додали, що комунальні підприємства окремо формують заходи щодо утримання підпорядкованих їм об’єктів.

«29.03.2025 заплановано проведення толоки, саме в межах кладовища на вул. Капушанській. Мешканців та охочих долучитися до заходу буде проінформовано через засоби масової інформації», – повідомили у Департаменті.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Євгенія Мучичка та з Фейсбуксторінки “Парки і сади України та світу”

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