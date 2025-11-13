Стартує набір на курси для ветеранів в УжНУ, де досвід США адаптували до потреб Закарпаття

Центр ветеранського розвитку УжНУ розпочав набір учасників на короткострокові освітні програми для ветеранів. Навчання відбуватиметься в межах проєкту “Незламні: досвід США для освітньої реінтеграції ветеранів”.

Як розповіла у коментарі Varosh менеджерка проєкту Катерина Путрашик, курси розробляли викладачі УжНУ спільно з колегами з Університету штату Орегон.

– Впродовж 8 місяців ми працювали над адаптованими навчальними програмами, базуючись на досвіді ветеранського центру в США. Зараз ці програми вже затверджені Вченою радою університету, і ми запускаємо перший набір, – сказала Катерина Путрашик.

Мета проєкту – допомогти ветеранам війни та членам їхніх родин здобути нову професію або підвищити кваліфікацію, щоб вільніше повертатися до цивільного життя й знайти гідну роботу.

За словами Катерини Путрашик, навчання відбуватиметься в асинхронному онлайн-форматі. Це гнучкий формат, в якому немає чіткого розкладу занять немає, а слухачі можуть самостійно обирати темп і час для проходження курсу. Усі матеріали подаватимуться у форматі відеолекцій, завдання доступні онлайн на інтерактивній платформі Canvas. Такий формат також дозволяє прийняти на навчання стільки людей, скільки виявить бажання.

– Ми не маємо ліміту на кількість учасників. Усі матеріали будуть доступні у записі, і це дуже зручно: можна долучитися з будь-якого куточка України, приєднуючись до навчання, коли буде на це час і можливість, – розповіла менеджерка проєкту.

Перед тим як формувати програми, було проведено круглі столи із роботодавцями області. Під час зустрічей представники найбільших підприємств і асоціацій виноробів озвучили свої кадрові потреби. Відтак розробники програм робили акцент власне на тих галузях і підготовці спеціалістів, яких нині потребує ринок праці області, сказала Катерина Путрашик.

Доступні програми і як відбуватиметься навчання

У пілотному наборі пропонують чотири короткострокові освітні програми тривалістю до чотирьох місяців:

Сучасні засоби розробки сайтів для початківців

Ландшафтний дизайн

Підприємництво

Перші кроки до здоров’я

Також невдовзі відкриють набір на програми “Виноградарство та виноробство: теорія і практика” та “Логістика”.

Усі курси передбачають 90 годин навчання, наприкінці учасникам видають офіційний сертифікат.

Після виконання завдань викладачі проводять онлайн-консультації, надають зворотний зв’язок і допомагають у навчанні. За потреби можливі й офлайн-зустрічі в Центрі ветеранського розвитку УжНУ.

Навчання безплатне, фінансується державою відповідно до Постанови КМУ №432.

Як подати заявку

Зарахування на програми відбувається на підставі тристороннього договору між місцевим органом з питань ветеранської політики, ветераном або членом його родини та Ужгородським національним університетом.

Щоб отримати державне фінансування навчання, потрібно звернутися до ЦНАПу або до структурного підрозділу, який займається ветеранською політикою, за місцем проживання. Заяву можна подати особисто або електронною поштою.

Дедлайн подачі заявок — 15 листопада 2025 року.

Анкета для реєстрації доступна за посиланням: https://forms.gle/djM1PbUGYwLNNwwY6

Після подання анкети з кандидатами зв’яжуться для уточнення деталей і підтвердження участі. Для зарахованих учасників відбудеться онлайн-зустріч з експертами проєкту.

Контактна особа — Василь Тимчак,

тел. +380503727296,

ел. пошта: vasyl.tymchak@uzhnu.edu.ua.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з сайту Президента України

