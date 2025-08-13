Стартував передпродаж нового роману Андрія Любки “Вечір у Стамбулі”

Видавництво Meridian Czernowitz оголосило передпродаж нового пригодницького роману Андрія Любки «Вечір у Стамбулі».

Книжка розповідає історію українського письменника, який у розпал війни з росією вирушає до Туреччини на презентацію перекладу своєї попередньої роботи. Та звичайна, здавалося б, літературна поїздка несподівано перетворюється на небезпечну авантюру після візиту офіцера СБУ з «невеличким проханням».

Як розповів у коментарі Varosh Андрій Любка, книгу він почав писати минулого літа, коли зламав ногу і був вимушений провести три місяці вдома.

«Я не переривав свою волонтерську роботу, яку міг координувати онлайн. Але вимушене перебування вдома неочікувано, вперше за роки російського вторгнення, дало мені можливість сконцентруватися на творчій роботі. Психологічно мені було важко зосередитися в цих умовах. І якраз творчість дозволила змінити психологічний клімат: уявляючи свого героя і його пригоди, подорож до Стамбулу, я в такий спосіб і допомагав сам собі. Тобто це ще був такий спосіб психологічної терапії», – сказав письменник.

Головним героєм книги є письменник з Ужгорода, та й загалом сюжет починається з Ужгорода. Відтак доля заводить головного героя у Стамбул, де й розпочинається своєрідна шпигунська історія.

Андрій Любка називає нову книгу «найбільш сюжетною» своєю історією, чиї події розвиваються швидко й динамічно.

«Мені завжди хотілося написати щось подібне. Я люблю фільми про Джеймса Бонда, різні шпигунські історії. І от якраз минуле літо дало мені можливість цю свою давню ідею і мрію почати втілювати. Книжку я дописав цього року у травні, але за настроєм вона літня, серпнева. І я дуже сподіваюся, що вона сподобається читачам. Я хотів створити для них напружений, але позитивний настрій з відчуттям перемоги в кінці. Це було моє бажання – поділитися такою доброю оптимістичною енергією», – розповів автор.

Замовити книгу з 15% знижкою можна до 1 вересня

Символічно презентація книги відбудеться у Стамбулі 23 серпня. Її всеукраїнська прем’єра запланована на вересень і пройде у межах XVI Міжнародних поетичних читань Meridian Czernowitz у Чернівцях.

Надалі заплановані презентації в українських містах, зокрема в Одесі, Миколаєві та Херсоні.

Також у жовтні «Вечір у Стамбулі» поїде на найбільшу книжкову подію в Європі – Франкфуртський книжковий ярмарок.

Передпродаж книги триватиме до 1 вересня. Зі знижкою у 15% її можна замовити в інтернет-книгарні видавництва Meridian Czernowitz. Відправлення замовлень відбудеться 1–4 вересня.

У книгарнях України роман з’явиться з середини вересня.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh



Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.