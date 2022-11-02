Стартував передпродаж коміксу “Блейд” від ужгородського видавництва Varvar Publishing

Легендарний мисливець за вампірами вперше заговорив українською. Це перший ліцензований “Блейд” від Marvel в Україні.

— “Блейд” був дуже популярний у 90-х роках, по ньому зняли аж 3 фільми та один телесеріал. Перший — з Дольфом Лундгреном, а потім Веслі Снайпсом. Наступного року вони його реанімують, його зіграє Магершала Алі і “Блейд” теж стане частиною всесвіту Марвел, — каже засновник видавництва коміксів Varvar Publishing Артем Варгаліонок.

Приєднуйтеся до Марка Ґуґґенгайма («Росомаха», «CSI: Маямi») та Говарда Чайкіна («Месники», «Тiнь») у новій серії пригод за участю популярного персонажа, про якого знято три фільми та телесеріал. Комікс включає зустріч з Людиною-павуком, Дракулою, Доктором Думом, Росомахою… та Санта-Клаусом!? На додаток: загляньте в загадкове минуле Блейда!

У збірку входять Блейд #1-6.

Передпродаж відкритий як на звичайну, так і на лімітовану обкладинку. Придбати можна тут.

Раніше цього року видавництво надрукувало свій перший комікс від Marvel — “Каратель” у делюкс-форматі. Він об’єднав 2 історії — “На початку” та “Ірландська кухня”.

Varosh

Фото: Каріна Асад

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