Стартувала реєстрація на мальовничий трейл Перечинщиною Runa Run

26 вересня відбудеться трейловий забіг серед краєвидів Перечинщини – Runa Run. Уже стартувала реєстрація. Розповідаємо деталі.

А ідея почалася з того, що через карантин не відбувся Перечинський півмарафон Федора Фекети.

«Но, але що?.. Ми ся не годні заспокоїти! І вирішили зробити перший на Перечинщині трейловий забіг RUNA RUN!», – каже співорганізатор Михайло Барник.

І це буде неймовірно красивий забіг.

«Старт буде за селом Тур’я Поляна, далі – біля водоспаду Воєводин, підйом на Полонину Руну – там дві вершини, і схилами спускаємося до озера Велика Трустя. Фініш – у Лумшорах. Дистанція: 24 км, але буде й половинка – з Лумшор до озера й назад».

Це буде потужна спортивна пригода, а також вечірня програма.

«Водоспад, ліс, полонини, озеро, неймовірної краси природа, а наприкінці на вас чекають банош, пиво і чани! Круто ж! Та що тут розповідати?! Переконайтеся особисто! 26 вересня – чекаємо!», – зазначає співорганізатор Микола Радченко.

Дистанція: село Тур’я Поляна – урочище Шипот – село Лумшори.

Довжина: 24,9 км

Максимальна висота: 1479 м.н.р.м.

Набір: 980 м

Спуск: 1150 м

Контрольний час: 5 годин

Вартість: 450 грн. (з 31 Серпня 2020 — 550 грн.)

Ліміт: 100 учасників.

Дистанція: село Лумшори – озеро Велика Трустя – с. Лумшори.

Довжина: 10,7 км

Максимальна висота: 840 м.н.р.м.

Набір: 420 м

Спуск: 420 м

Контрольний час: 2 години

Вартість: 250 грн. (з 31 Серпня 2020 — 300 грн.)

Ліміт: 100 учасників.

Організатори очищують і маркують трасу, запустили сайт, почали реєстрацію, запрошують партнерів, спонсорів, волонтерів.

Усі деталі – на сайті трейлу.

Varosh