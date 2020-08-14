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Стартувала реєстрація на мальовничий трейл Перечинщиною Runa Run

14 Серпня 2020 37

26 вересня відбудеться трейловий забіг серед краєвидів Перечинщини – Runa Run. Уже стартувала реєстрація. Розповідаємо деталі.

А ідея почалася з того, що через карантин не відбувся Перечинський півмарафон Федора Фекети.

«Но, але що?.. Ми ся не годні заспокоїти! І вирішили зробити перший на Перечинщині трейловий забіг RUNA RUN!», – каже співорганізатор Михайло Барник.

І це буде неймовірно красивий забіг.

«Старт буде за селом Тур’я Поляна, далі – біля водоспаду Воєводин, підйом на Полонину Руну – там дві вершини, і схилами спускаємося до озера Велика Трустя. Фініш – у Лумшорах. Дистанція: 24 км, але буде й половинка – з Лумшор до озера й назад».

Це буде потужна спортивна пригода, а також вечірня програма.

«Водоспад, ліс, полонини, озеро, неймовірної краси природа, а наприкінці на вас чекають банош, пиво і чани! Круто ж! Та що тут розповідати?! Переконайтеся особисто! 26 вересня – чекаємо!», – зазначає співорганізатор Микола Радченко.


Runarunnotmain

Дистанція: село Тур’я Поляна – урочище Шипот – село Лумшори.

Дистанція: село Лумшори – озеро Велика Трустя – с. Лумшори.

Організатори очищують і маркують трасу, запустили сайт, почали реєстрацію, запрошують партнерів, спонсорів, волонтерів.

Усі деталі – на сайті трейлу.

Varosh

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# Перечин # полонина Руна

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