Старовинні рецепти, ремесла, історичні пам’ятки – в одній книзі. Закарпаття долучається до соціально-культурного проєкту “Таємниці України для тебе”

У понеділок, 17 травня, в ужгородському Скансені відбулася презентація міжнародного культурно-соціального проєкту “Таємниці України для тебе”. Його мета – залучення громад до створення єдиної бази даних нематеріальної спадщини України. Вона включатиме інформацію про види народних ремесел (особливості, історія походження, покрокова інструкція виготовлення); рецепти автентичної української кухні; маловідомі історичні та культурні відомості з різних регіонів України (легенди, історія появи сіл чи міст, цікаві розповіді про історичні та культурні пам’ятки).

Зібрана інформація буде впорядкована в унікальних книгах, виготовлених у давній “черпаний” спосіб, і подарована Національній бібліотеці України ім. Вернадського, Національній бібліотеці Ватикану, Королівській бібліотеці Великої Британії, Олександрівській бібліотеці, бібліотеці Конгресу США. Друковані примірники презентують книгарням та школам України, а також діаспорі в інших державах.

Один із авторів проєкту, екс-міністр МЗС України Павло Клімкін пояснив під час виступу, що ідея зібрати в єдину базу унікальні надбання нашого народу виникла під час подорожей Україною.

— Знайомлячись із місцевими жителями, заходячи в гості до бабусь-дідусів та спостерігаючи, як вони готують, майструють, вишивають, подумалося: а чи всі українці знають, якими багатствами ми володіємо? Ми живемо у 21 сторіччі, але в нас немає спільної бази таких унікальностей. А це і є наш ДНК – спільний національний код, який передається із покоління в покоління від прадідів.

Презентуючи проєкт у різних регіонах, Павло Клімкін бере участь у приготуванні традиційних місцевих страв, намагається власноруч щось змайструвати і виготовити, як це робили стародавні умільці. І не перестає дивуватися тонкощам справи, якою володіють українці.

— Закарпаття також матиме, чим здивувати Україну у світі, – запевняє куратор проєкту на Закарпатті Володимир Чубірко. – Нам пощастило жити в унікальному регіоні, де кожен населений пункт – окреме представництво дивовижної культури, історії, яка його формувала століттями. Багато про що ми знаємо, але ще більше можна знаходити і досліджувати. Тому ми звернулися до закарпатців, аби вони описали свої старожитності, які збереглися в їхніх селах. Такого точно немає ніде в світі.

На презентацію проєкту “Таємниці України для тебе” до Ужгорода приїхали представники ОТГ та селищні голови з усього Закарпаття. Дехто привіз локальну продукцію, що виготовляється місцевими жителями. Наприклад, перечинці продемонстрували лавандовий кошик. Віднедавна лаванда стала одним із символів Перечинщини завдяки підприємцю, котрий взявся вирощувати цю рослину.

А от Великобичківська територіальна громада презентувала закарпатський варіант традиційної весільної випічки – бичківський медяник.

— Його вважають весільним оберегом, – пояснює Олег Бурса, голова Великобичківської селищної ТГ. – Медяник випікали перед весіллям, супроводжуючи різними старовинними обрядами. Він символізував достаток, благополуччя, сімейний затишок, який бажали молодій парі.

Гуцули випікають Медяник від заснування Бичкова, а це офіційно 676 років. Рецепт колачика складається із 16 інгредієнтів. У вмілої майстрині, яка не розголошує таємниці випічки, він виходить пухкий, смачний і запашний. А ще він може зберігатися впродовж кількох місяців.

Бичківський десерт милує око своєю оздобою. За словами майстрині Марії Чорій, у ньому використовується орнамент Гуцульщини. Обов’язково мають бути 4 ромби, що символізують хрест. Усередині вписані решіточки, огорожі, червоні крапочки, які розшифровуються як закодоване побажання молодим.

Організатори проєкту “Таємниці України для тебе” вже запросили великобичківців до столиці, на велику презентацію.

Багато хто з присутніх поділилися ідеями, що представити на конкурс від своєї громади. Селищний голова Великого Березного Богдан Кирлик пишається локальною стравою – треними пирогами. За їх приготування в Угорщині, на кулінарному чемпіонаті, його команда двічі отримувала перше місце. Журі тоді не могло зрозуміти, як усередині картоплі може знаходитися сир і не розварюватися.

— Це вміють робити лише великоберезнянські ґаздині, які мають набиту руку, – каже Богдан. – Також можемо запропонувати ще галушки на бирді (елемент ткацького верстата, яким рвуть тісто, готуючи страву) і капусту по-циганськи, що готується в попелі багаття.

Володимир Чубірко запрошує закарпатців долучитися до збору унікальностей та інформує, що кожен може взяти участь у проєкті “Таємниці України для тебе”. Для цього треба зареєструватися на сайті та на сторінці Книга Добра у фейсбуці.

На переможців чекає приз.

Varosh